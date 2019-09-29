Наглость США и Турции возмутила Сирию

Дамаск будет иметь право на «контрмеры», если США и Турция не выведут с сирийской территории свои войска, заявил на Генассамблее ООН глава МИД Сирии Валид Муаллем.

Муаллем заявил, что отказ Вашингтона и Анкары вывести войска даст Сирии право на любые ответные шаги, которые предусмотрены международным правом, передает РИА «Новости».

Он назвал американское и турецкое военное присутствие в Сирии незаконным.

США и Турция «дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности на севере Сирии», подчеркнул Муаллем.

Сирийский министр обвинил Анкару и Вашингтон в «нарушении международного права и хартии ООН».

Напомним, Турция и США собрались вместе создать постоянные военные базы в Сирии.

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