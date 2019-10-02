Кремль потребовал от Турции соблюдать суверенитет Сирии

Россия следит за заявлениями Турциями об операции против курдов в Сирии, Турция имеет право на защиту, но суверенитет Сирии нужно соблюдать, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Во вторник турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может начать внезапное наступление к востоку от Евфрата в Сирии для создания зоны безопасности.

Ранее правительство Сирии заявило, что Дамаск будет иметь право на «контрмеры», если США и Турция не выведут с сирийской территории свои войска.