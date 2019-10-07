Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов уничтожить экономику Турции, в случае, если Анкара сделает что-то, что он считает недопустимым.

«В случае если Турция совершит что-то, что я, по своей великой и непревзойденной мудрости, сочту недопустимым, я полностью разрушу и сотру экономику Турции», – написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что Турция вместе с Европой должны следить за захваченными бойцами ИГ* (террористическая группировка «Исламское государство*», запрещена в России) и их семьями.

«США сделали гораздо больше, чем кто-либо мог ожидать, включая захват 100% Халифата ИГ. Настало время для других в этом регионе, обладающих влиянием, защитить свою территорию», – отметил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что США нужно закончить «нелепые бесконечные войны» в Сирии и счел пребывание американских военных в этой стране «бесцельным».