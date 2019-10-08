Эмиссар сирийских курдов подтвердил готовность к переговорам с Москвой и Дамаском

«Мы всегда обращаемся к Дамаску с открытыми объятиями. Между нами есть постоянная связь. Границы нет», – сказал газете ВЗГЛЯД эмиссар сирийских курдов в России Джавад Мухаммад. Он подтвердил сообщения о том, что в сирийском Курдистане готовы к переговорам с Москвой и Дамаском в случае ухода американцев из региона.

Представитель диаспоры сирийских курдов в России Джавад Мухаммад утверждает, что руководство сирийского Курдистана готово вести переговоры с правительствами Сирии и России о заключении союза. «У нас постоянно сохраняется диалог с Дамаском. Нет никакой границы между нами», – сказал Мухаммад, напомнив, что курдская делегация несколько лет назад уже приезжала и на переговоры в Россию, и никогда потом не отказывалась вести такой диалог.

Эмиссар считает, что армия правительства Сирии должна присоединиться к борьбе курдов «против турецкой агрессии». Что касается шансов на то, что возможный союз России и сирийского Курдистана может стать элементом давления на президента Турции Эрдогана, то Мухаммад отметил, что в регионе есть много факторов, «которые мешают этому». «Торгово-экономические отношения России с Турцией развиваются. В связи со стратегическим положением Турции никто не хочет поддерживать курдов. На самом деле, наше дело – правое, и мы очень надеемся на поддержку России. Мы все любим Россию и исторически очень связаны», – сказал Мухаммад.

В то же время он уверен, что американцы все равно не станут уходить из Сирии. «Они отступят примерно на пять километров от зоны патрулирования и на этом вся турецкая операция закончится. А американцы могут курдам сказать: «Мы дали вам возможность потушить аферу Эрдогана – и хватит». А так – американцы всегда близко. Вчера Трамп заявил, что разрушит экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным. Поэтому сами турки сейчас в раздумьях. Они могут отложить операцию в Сирии», – предположил Джавад Мухаммад.

Как сообщала во вторник газета ВЗГЛЯД, руководство сирийских курдов пообещало начать диалог с Дамаском и Москвой в случае, если США полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны. Представитель Курдской демократической прогрессивной партии (КДПП) Ахмед Сулейман заявил, что соглашение с Дамаском стало бы лучшим вариантом для курдов для обеспечения защиты на фоне планируемой в Сирии операции Турции.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. В связи с этим заявлением Кремль призвал Турцию соблюдать суверенитет Сирии. В понедельник ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.

Ранее во вторник президент Дональд Трамп США заявил, что американские военные уходят из Сирии, но не покидают курдов, которым помогают материально и оружием. Он отметил, что важны и отношения с Турцией, однако заметил, что в этой стране живет много курдов.