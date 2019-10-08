Сирийские курды назвали условия для переговоров с Москвой и Дамаском

Сирийские курды готовы начать диалог с Дамаском и Москвой, если США передислоцируют свои подразделения, сообщают СМИ со ссылкой на официального представителя курдских властей на севере Сирии.

Сирийские курды «могут начать переговоры с Дамаском и Москвой, если Соединенные Штаты полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны», заявил представитель, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Представитель Курдской демократической прогрессивной партии (КДПП) Ахмед Сулейман заявил, что соглашение с Дамаском стало бы лучшим вариантом для курдов для обеспечения защиты перед планируемой в Сирии операции Турции, сообщает РИА «Новости».

«США сыграли негативную роль, являясь препятствием для понимания (SDF) с Дамаском. Дамаск не был готов к любому соглашению с SDF. Но несмотря на нехватку времени, лучший вариант – это достичь соглашения с Дамаском и не рассчитывать на региональные и международные противоречия. Это мнение нашей Курдской демократической прогрессивной партии в Сирии», – сказал Сулейман.

Он добавил, что количество вариантов SDF ограничено.

«Они потратили много времени, чтобы ликвидировать опасность, которая стала очевидной с 2014 года и усилилась еще больше после событий в Африне», – отметил политик.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. В связи с этим заявлением Кремль призвал Турцию соблюдать суверенитет Сирии.

В понедельник ВВС Турции атаковали штаб курдских формирований, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), в городе Эль-Маликия на северо-востоке сирийской провинции Хасеке.