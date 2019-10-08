Трамп заявил о продолжении поддержки курдов в Сирии

США уходят из Сирии, но не покидают курдов, которым помогают материально и оружием, заявил американский президент Дональд Трамп.

«Мы можем быть в процессе ухода из Сирии, но мы ни в коем случае не бросили курдов, которые являются особенными людьми и замечательными бойцами», – написал Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что важны и отношения с Турцией, однако заметил, что в этой стране живет много курдов.

«Любые принудительные или ненужные боевые действия со стороны Турции станут разрушительными для их экономики и очень хрупкой валюты. Мы помогаем курдам материально и оружием», – заявил Трамп.

Ранее он также сообщил, что 13 ноября в США прилетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции в Сирии. После этого Трамп пригрозил «уничтожить экономику Турции», если Анкара сделает что-то «недопустимое».

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