После угроз Трампа Эрдоган собрался в Вашингтон

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приедет в США 13 ноября, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Он приедет в США в качестве моего гостя 13 ноября», – написал Трамп в своем Twitter, добавив хештег #endendlesswars (конец бесконечным войнам).

Он отметил, что Турция является «крупным торговым партнером Соединенных Штатов», производя, в частности, стальные каркасы для истребителей F-35. Трамп напомнил о сотрудничестве с Турцией по Идлибу и о возвращении пастора Эндрю Брансона из тюрьмы. Кроме того, он назвал Турцию «важным членом НАТО с хорошей репутацией».

Напомним, в понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии. При этом Трамп пригрозил «уничтожить экономику Турции», если Анкара сделает что-то «недопустимое».