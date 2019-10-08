Турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов в сирийской провинции Ракка

Артиллерия турецкой армии открыла огонь по позициям курдских формирований в пограничном районе на севере сирийской провинции Ракка, сообщила радиостанция «Шам» – FM.

По ее сведениям, обстреляны позиции курдов, входящих в коалицию «Силы демократической Сирии» (СДС), к востоку от города Телль-Абъяд, передает ТАСС.

Кроме того, по данным телестанции «Аль-Хадас», турецкими ВВС были нанесены авиаудары на границе между между Сирией и Ираком поблизости от погранперехода в Самалике.

Накануне ВВС Турции нанесли удар по штабу курдов на северо-востоке Сирии.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. В связи с этим заявлением Кремль призвал Турцию соблюдать суверенитет Сирии.

В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии. При этом президент США Дональд Трамп призвал закончить «нелепые бесконечные войны» в Сирии и вернуть военнослужащих США домой.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии.

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