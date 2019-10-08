США вывели войска из района предполагаемого наступления Турции в Сирии

Соединенные Штаты в целях безопасности передислоцировали американские войсковые подразделения из района потенциального наступления Турции на севере Сирии, говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

«К сожалению, Турция выбрала односторонние действия. Для обеспечения безопасности мы вывели наши силы на севере Сирии из района потенциального наступления Турции», – приводит слова Хоффмана ТАСС.

При этом, по словам представителя Пентагона, США «не меняли своего военного присутствия в Сирии». «Министерство [обороны США] убеждено, что установление зоны безопасности на севере Сирии является лучшим способом поддержания стабильности», – добавил военный.

Представитель Пентагона также обратил особое внимание на то, что, вопреки различным сообщениям, президент США Дональд Трамп в последние дни консультировался с руководством ведомства по сложившейся ситуации.

Напомним, в минувшую субботу президент Турции Тайип Эрдоган объявил о намерении провести военную операцию в приграничных районах Сирии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии.

В понедельник США отвели силы от сирийско-турецкой границы, отказавшись поддерживать операцию Турции на севере Сирии. После этого ВВС Турции нанесли удар по штабу курдов на северо-востоке Сирии, а турецкая артиллерия обстреляла позиции курдов в Ракке.

Во вторник сирийские курды выразили готовность начать диалог с Дамаском и Москвой.

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