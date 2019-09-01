США в Сирии ударили по дружбе России и Турции

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Украинский авиапром обратился к России с последней просьбой

Самый грузоподъемный серийный самолет в мире – Ан-124 «Руслан» – выполняет поистине уникальные задачи, особенно для российских военныхФото: Anton Bannikov/wikipedia
Украинский концерн «Антонов» потребовал от России переименовать новый транспортный самолет, который разрабатывается на базе Ан-124 «Руслан». Дескать, это другой лайнер и маркой «Ан» он именоваться не имеет права. В России не возражают – нам незачем ставить чужой бренд на свой самолет. Важнее другое – развитие одного из самых востребованных транспортных самолетов в мире теперь идет без Украины. Подробности...
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Как накормить кормильцев на Сахалине и Курилах

Территория осваивалась в режиме добычи всего хорошего на огромном далеком острове, напоминает Валерий ЛимаренкоФото: Сергей Кривошеев/РИА «Новости»
Один из самых восточных регионов РФ – Сахалинская область – обеспечивает страну миллиардами долларов экспортной выручки, имеет большой бюджет, но остается в числе рекордсменов по аварийному жилью и низкому качеству медицины. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснял, как врио главы Сахалина Валерий Лимаренко борется с этими парадоксами и будет ли у острова мост с материком.  Подробности...
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Шойгу готовит к бою беспилотники

Тяжелый беспилотник «Охотник» в ударном варианте испытают уже в 2023–2024 годахФото: function.mil.ru
России удалось существенно сократить отставание от США по беспилотным боевым самолетам. Армия уже использует легкие дроны-разведчики, сейчас проходят испытания тяжелые разведывательно-ударные БПЛА. США заявили, что F-35 станет последним пилотируемым истребителем, затем воевать будут только боевые дроны. Россия благодаря вовремя принятым министром обороны решениям тоже готовится к воздушным боям будущего. Подробности...
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США в Сирии ударили по дружбе России и Турции

Вашингтон, не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в провинции ИдлибФото: Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press
ВВС США нанесли удар по сирийской провинции Идлиб на следующий день после того, как армия Сирии объявила о прекращении огня для эвакуации мирных жителей. В результате налета в населенных пунктах зафиксированы многочисленные жертвы и разрушения. По мнению экспертов, совершить такую провокацию США заставило политическое и военно-техническое сближение Турции с Россией. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Россия и Британия близки в описании Друга, Врага и Конфликта

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Вечно обиженные

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня в Польше модно оскорблять тех, благодаря кому страна осталась в истории, переписывать и искажать исторические факты, манипулировать политическими оценками. Подробности...
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Республики СССР жили за счет выкачивания ресурсов из России

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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              Вашингтон, не уведомив Москву или Анкару, нанес авиационный удар в провинции Идлиб   1 сентября 2019, 18:50
              Фото: Anas Alkharboutli/DPA/Global Look Press
              Текст: Ольга Самофалова

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              ВВС США нанесли удар по сирийской провинции Идлиб на следующий день после того, как армия Сирии объявила о прекращении огня для эвакуации мирных жителей. В результате налета в населенных пунктах зафиксированы многочисленные жертвы и разрушения. По мнению экспертов, совершить такую провокацию США заставило политическое и военно-техническое сближение Турции с Россией.

              Как только боевая авиация ВКС России и ВВС Сирии прекратили полеты над Идлибом, Вашингтон, не уведомив Москву или Анкару, тут же нанес авиационный удар по этой сирийской провинции. Удар был совершен в 15.00 субботы и пришелся на район между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая, сообщил Центр по примирению враждующих сторон. Есть многочисленные жертвы и разрушения. Такими действиями США нарушили все договоренности.

              Как пояснили в ЦПВС, с шести утра 31 августа по инициативе России и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня в зоне деэскалации, о чем уведомила представителей всех сторон конфликта. Предполагалось, что перемирие позволит мирным гражданам по гуманитарному коридору покинуть Идлиб, который контролируется боевиками.

              Однако несанкционированный удар США поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений сорвал его, заявили в Минобороны России. И все же, «несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска сохраняют мораторий на ведение боевых действий», – добавили там. Подобные действия американской стороны вызывают недоумение, учитывая, что Вашингтон обвиняет Москву и Дамаск в «неизбирательном применении авиации» в Идлибе, возмутились в Минобороны РФ.

              Россия и Турция также решили сохранить свои договоренности по сирийскому Идлибу и не будут их нарушать, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.  Он напомнил, что до этого российский президент Владимир Путин встречался с главой Турции Тайипом Эрдоганом, и они решили сохранить договоренности. «Президенты согласовали конкретные шаги, которые позволят их выполнять», – добавил Лавров.

              Вашингтон утверждает, что целью удара были члены террористической группировки. По информации ЦПВС, американская сторона заявила, что при ударе был уничтожен «пункт управления группировки «Аль-Каида» (запрещена в России) в Сирии», угрожавший безопасности гражданам США. Однако эксперты считают, что это не что иное, как искусственно созданная США провокация для того, чтобы поссорить сблизившихся в последнее время Россию и Турцию.

              «Это нарушение договоренностей, игнорирование здравого смысла, обычная провокация, замешанная на вечном американском снобизме и вседозволенности, которая создает серьезные трудности в данном регионе. США проигнорировали и нас, и Турцию. Американцы одни из лучших организаторов провокаций, они всю жизнь этим занимаются. Провокации и предательства – это то, чем американские военщина и государевы структуры овладели в совершенстве», ­– заявил газете ВЗГЛЯД член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

              Последствия этой провокации, по его словам, будут серьезными в том числе и в рамках достигнутых мирных договоренностей. «Последствия сложно предсказать, ситуация может развиваться по-разному, потому что здесь много центров влияния и есть свои восточные особенности. Возникает масса противоречий, которые дипломаты и военные будут пытаться выровнять. Но не исключаю, что ситуация может привести к разноголосице и режим прекращения огня будет приостановлен. Это будет крайне вредно и опасно. Но к этому и стремятся США, проводя эту провокацию», – считает сенатор.

              За фасадом борьбы с террористами, США скрывают совершенно иные цели. «Американцы продолжают негласный путь по спасению оставшихся разрозненных бандформирований, которые они сами создали и курируют. Они пытаются культивировать их как один из элементов для дестабилизации ситуации в Сирии и создания условий для смещения действующего президента и администрации Асада, а не по замене действующей власти демократическим путем», – указывает Франц Клинцевич.

              Реальная цель сегодняшнего удара по Идлибу – это поссорить Россию с Турцией, которые в последнее время так сблизились, что сильно пугает США. «Идеальным для США решением проблемы был бы не поиск компромисса с Анкарой и Москвой, а организация провокации, которая заставит Россию и Турцию разбежаться по разным окопам», ­– говорит в своей колонке доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян.

              «На фоне сближения России и Турции США пытаются внести разлад в наши отношения. Последний МАКС показал, что Турция готова закупать не только российские зенитно-ракетные системы С-400.

              Сегодня уже идет разговор о покупке дополнительных вооружений, включая самые современные истребители и бомбардировщики, такие как Су-35 и Су-57. Турецкий президент на авиасалоне посмотрел, изучил и приценился­. С учетом цены-качества Анкара может получить от России оружия в два, а то и в три раза больше на ту же сумму, что у американцев. При этом тактико-технические характеристики российского оружия превышают американские F-35», – говорит Клинцевич.

              На этой неделе Эрдоган вместе с Путиным посещали авиакосмический салон МАКС-2019 в Жуковском – и объектом их пристального внимания стал именно Су-57. Главы двух государств по приставной лестнице поднялись к кабине истребителя и между ними состоялся примечательный разговор. «Это Су-57? А он уже летает?» – спросил Эрдоган. «Летает», – заверил Путин. «А его можно купить?» – спросил турецкий лидер. «Можете купить», – ответил российский руководитель. «Почему бы и нет. Мы приехали сюда не зря», – заметил по этому поводу Эрдоган. Иными словами, Эрдоган не исключил покупки Су-57, а также другого нашего истребителя – Су-35, вместо американских F-35.

              По словам эксперта, военно-техническое сотрудничество Турции и России означает не только закупку российского оружия. Такая сделка предполагает, что Россия будет долгие годы обеспечивать инженерно-техническое сопровождение сделки, поставлять детали и комплектующие, обучать турецких военных и т. д. «Это крайне не устраивает американскую сторону. Такой сотрудничество им не нужно», – отмечает сенатор Клинцевич.

              Иронично, что вторая самая сильная армия НАТО может оказаться в куда лучших отношениях с вероятным противником США, чем с партнерами по НАТО.

              Впрочем, в этом военном сближении пока еще не все так гладко. «С одной стороны, хорошо, что в Турцию проникают наши технологии и она все больше отдаляется от союзников по НАТО. Россия, укрепляя контакты – экономические, военно-технические, политические – начинает играть первую скрипку в регионе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. С другой стороны, Дробницкий беспокоится, как бы наша военная техника в будущем не обратилась бы против российских же интересов. Например, как бы С-400 не были применены против наших союзников в Сирии. Потому что до недавнего времени Турция была недовольна действиями сирийской армии в Идлибе, которую поддерживает Россия. Добиться прекращения действий боевой авиации Россией и Турцией в этом районе удалось буквально накануне, и, к сожалению, пока нельзя сказать, как долго эти договоренности смогут продержаться. Тем более когда США подливают масла в огонь.

              При этом Анкара не может совсем игнорировать Вашингтон. Яркий пример – это пятничное сообщение Эрдогана о переговорах по Су-57, в ходе которого он оговорился: решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию США о программе F-35. 


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