США нужна провокация для ссоры России и Турции

27 августа президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Москву с внеплановым визитом. Целью встречи было избежать войны, не нужной ни Москве, ни Анкаре.

Решим сами

Поспешность турецкого президента объясняется развитием ситуации в Сирии. Крайне невыгодным и опасным для Эрдогана.

По сути, в сложившейся ситуации виновата сама Турция. В прошлом году Реджеп Эрдоган заключил с Москвой, Дамаском и Тегераном сделку. Сирийские войска останавливают наступательные действия в провинции Идлиб (грозящие Анкаре потерей авторитета, ликвидацией протурецких боевиков и приобретением десятков тысяч беженцев, которые побегут от войны через сирийско-турецкую границу), взамен на что Эрдоган обещал самостоятельно разобраться с правящими в Идлибе террористами. И вот прошел год, а турецкий президент так и не разобрался. Террористы, по словам Путина, «продолжают обстрелы позиций сирийских правительственных войск, пытаются атаковать российские военные объекты».

Тогда разбираться стали уже сирийские войска при поддержке российских сил – они перемололи в боях наиболее обученные части боевиков, после чего ликвидировали так называемый Эль-Латаминский выступ и вернули контроль над городом Хан-Шейхун (известным по сфальсифицированной истории о якобы «применении Асадом химического оружия против мирного населения»).

В Москве поясняли, что эти территории контролировались террористами, а значит режим прекращения огня на них не распространялся. Поэтому сирийская армия имела полное право решать вопрос по собственному разумению.

Проблема в том, что внутри выступа находился наблюдательный пункт турецкой армии, и сейчас он окружен сирийскими войсками. Эрдоган уже предупредил, что он сделает все возможное для защиты своих солдат – ведь на кону его репутация, причем не только на внешне-, но и на внутриполитическом фронте. И всем было понятно: в случае каких-то вооруженных инцидентов, не говоря уже о гибели турецких военнослужащих, ситуация в Сирии резко обострится. Вплоть до начала полномасштабных боев между сирийской и турецкой армиями. Боев, не нужных ни сирийцам, ни туркам, ни россиянам. Именно поэтому Реджеп Эрдоган и полетел в Москву решать проблему.

Частично он ее, по всей видимости, решил. Продвижение сирийской армии будет приостановлено, турецких солдат из наблюдательного пункта выведут, а Путин даст Эрдогану еще один шанс самому как-то решить вопрос с террористами в Идлибе.

Теоретически, конечно, Москва могла бы занять гораздо более жесткую позицию и попросту продавить Анкару. Реджеп Эрдоган сейчас готовит операцию против сирийских курдов, и ему совсем не с руки открывать второй фронт против Дамаска. Кроме того, на фоне конфликта с США ему также не с руки открывать второй фронт «дипломатической войны» с Россией. Единственным, по сути, крупным соседом, с которым у турецкого лидера сложились хорошие отношения. Однако в Кремле, по всей видимости, решили не разрушать мосты и потрафить Эрдогану ради будущих сделок.

Игры разумов

Так, не случайно ведь турецкий президент в ходе визита посетил Жуковский, где в это время проходил авиасалон МАКС-2019. Там, как очень точно выразился российский тюрколог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Аватков, «Владимир Путин накормил турецкого коллегу российским мороженым, дабы остудить пыл, рассказал о возможностях расширения сотрудничества и всячески показывал, что Москва, в отличие от Вашингтона, готова на многое, но... желает взаимности».

По сути, углубление российско-турецкого сотрудничества в экономике, оборонке, туристической сфере и т. п. уже давно является не только самоцелью, но и важным сигналом для Запада. Сигналом о том, что попытки изоляции западными странами Турции и России лишь толкают Москву и Анкару в объятия друг друга, что наносит серьезный ущерб интересам коллективного Запада. И Путин, и Эрдоган активно эксплуатируют эти демонстрации для того, чтобы принудить США и Европу пересмотреть отношения с возглавляемыми ими странами.

Так, например, и Москва, и Анкара активно демонстрируют Западу готовность заключить сделку по покупке Турцией российских самолетов Су-57. Вместо распиаренных F-35, которые США отказались продать Эрдогану из-за сделки по С-400. Данный контракт (если, конечно, он будет заключен) резко поднимет авторитет России на мировом рынке вооружений, а также станет еще одним ударом Турции по неписанным правилам НАТО – ударом, который в то же время подчеркнет самостоятельность и непреклонность турецкого руководства перед давлением из США. Поэтому американские журналисты уже призывают Трампа и Конгресс (который готовится принимать новые санкции против Анкары из-за покупки последней С-400) «срочно обратить внимание на эту неприемлемую ситуацию».

В этом плане, конечно, идеальным для США решением проблемы был бы не поиск компромисса с Анкарой и Москвой, а организация провокации, которая заставит Россию и Турцию разбежаться по разным окопам. То же самое «нападение» на турецких окруженцев.

В Москве и в Анкаре, конечно же, такой сценарий просчитывают – и именно поэтому Эрдоган так быстро прилетел в Россию, а Путин так быстро заключил с ним пусть и тактическое, но все-таки соглашение. Российско-турецкая игра должна продолжаться.