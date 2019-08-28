США нужна провокация для ссоры России и Турции

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28 августа, среда  |  Последнее обновление — 18:51  |  vz.ru
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«Восточная верфь» спустила на воду уникальный танкерФото: Юрий Смитюк/ТАСС
На воду в Приморье спустили уникальный танкер усиленного ледового класса «Михаил Барсков». Столь крупное судно было построено в регионе впервые за последние 30 лет. Это событие имеет огромное значение не только для развития отечественной судостроительной промышленности и развития Севморпути. Оно показывает технологическое превосходство России в этой сфере.  Подробности...
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Почему в деле крушения «Боинга» Малайзия встала на сторону России

Противостояние между Малайзией и коллективным Западом достигло кульминации при расшифровке черных ящиков Фото: РИА «Новости»
Секретарь Совбеза РФ обсудил с министром обороны Малайзии расследование дела о крушении над Донбассом малайзийского «Боинга» MH17. И вновь выяснилось, что у Москвы и Куала-Лумпура полное взаимопонимание на этот счет – следствию западных стран они не доверяют. Причины, по которым страна – хозяйка рухнувшего самолета однозначно встала на сторону РФ, могут удивить многих. Подробности...
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Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»

Профессия продавца уходит в прошлое, как и многие другие специальностиФото: Олег Недеря/Фотохроника ТАСС
Почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». Эти люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей. Ситуация будет только ухудшаться – развитие технологий постоянно требует новых знаний и умений, людей во многих сферах вытесняют роботы. Но выход есть. Подробности...
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Бразилия сделала трамвайное хамство частью большой политики

Болсонару – автор таких «хитов», как «Пиночет должен был убить больше людей» и «Я вас не изнасилую, потому что вы не достойны»Фото: Adriano Machado/Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару отказался извиняться перед президентом Франции и его женой, которых ранее оскорбил. Вместо него «тысячу раз» извинился писатель Пауло Коэльо, наряду со всей бразильской интеллигенцией шокированный происходящим. Болсонару называют «самым невыносимым главой государства в мире» – и для этого есть основания. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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США нужна провокация для ссоры России и Турции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Углубление российско-турецкого сотрудничества уже давно является не только самоцелью, но и важным сигналом для Запада – о том, что попытки изоляции Турции и России лишь толкают Москву и Анкару в объятия друг друга. Подробности...
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              США нужна провокация для ссоры России и Турции

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 28 августа 2019, 17:35

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              27 августа президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Москву с внеплановым визитом. Целью встречи было избежать войны, не нужной ни Москве, ни Анкаре. 

              Решим сами

              Поспешность турецкого президента объясняется развитием ситуации в Сирии. Крайне невыгодным и опасным для Эрдогана. 

              По сути, в сложившейся ситуации виновата сама Турция. В прошлом году Реджеп Эрдоган заключил с Москвой, Дамаском и Тегераном сделку. Сирийские войска останавливают наступательные действия в провинции Идлиб (грозящие Анкаре потерей авторитета, ликвидацией протурецких боевиков и приобретением десятков тысяч беженцев, которые побегут от войны через сирийско-турецкую границу), взамен на что Эрдоган обещал самостоятельно разобраться с правящими в Идлибе террористами. И вот прошел год, а турецкий президент так и не разобрался. Террористы, по словам Путина, «продолжают обстрелы позиций сирийских правительственных войск, пытаются атаковать российские военные объекты». 

              Тогда разбираться стали уже сирийские войска при поддержке российских сил – они перемололи в боях наиболее обученные части боевиков, после чего ликвидировали так называемый Эль-Латаминский выступ и вернули контроль над городом Хан-Шейхун (известным по сфальсифицированной истории о якобы «применении Асадом химического оружия против мирного населения»). 

              Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

              В Москве поясняли, что эти территории контролировались террористами, а значит режим прекращения огня на них не распространялся. Поэтому сирийская армия имела полное право решать вопрос по собственному разумению. 

              Проблема в том, что внутри выступа находился наблюдательный пункт турецкой армии, и сейчас он окружен сирийскими войсками. Эрдоган уже предупредил, что он сделает все возможное для защиты своих солдат – ведь на кону его репутация, причем не только на внешне-, но и на внутриполитическом фронте. И всем было понятно: в случае каких-то вооруженных инцидентов, не говоря уже о гибели турецких военнослужащих, ситуация в Сирии резко обострится. Вплоть до начала полномасштабных боев между сирийской и турецкой армиями. Боев, не нужных ни сирийцам, ни туркам, ни россиянам. Именно поэтому Реджеп Эрдоган и полетел в Москву решать проблему.

              Частично он ее, по всей видимости, решил. Продвижение сирийской армии будет приостановлено, турецких солдат из наблюдательного пункта выведут, а Путин даст Эрдогану еще один шанс самому как-то решить вопрос с террористами в Идлибе.

              Теоретически, конечно, Москва могла бы занять гораздо более жесткую позицию и попросту продавить Анкару. Реджеп Эрдоган сейчас готовит операцию против сирийских курдов, и ему совсем не с руки открывать второй фронт против Дамаска. Кроме того, на фоне конфликта с США ему также не с руки открывать второй фронт «дипломатической войны» с Россией. Единственным, по сути, крупным соседом, с которым у турецкого лидера сложились хорошие отношения. Однако в Кремле, по всей видимости, решили не разрушать мосты и потрафить Эрдогану ради будущих сделок. 

              Игры разумов

              Так, не случайно ведь турецкий президент в ходе визита посетил Жуковский, где в это время проходил авиасалон МАКС-2019. Там, как очень точно выразился российский тюрколог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Аватков, «Владимир Путин накормил турецкого коллегу российским мороженым, дабы остудить пыл, рассказал о возможностях расширения сотрудничества и всячески показывал, что Москва, в отличие от Вашингтона, готова на многое, но... желает взаимности».

              По сути, углубление российско-турецкого сотрудничества в экономике, оборонке, туристической сфере и т. п. уже давно является не только самоцелью, но и важным сигналом для Запада. Сигналом о том, что попытки изоляции западными странами Турции и России лишь толкают Москву и Анкару в объятия друг друга, что наносит серьезный ущерб интересам коллективного Запада. И Путин, и Эрдоган активно эксплуатируют эти демонстрации для того, чтобы принудить США и Европу пересмотреть отношения с возглавляемыми ими странами.

              Так, например, и Москва, и Анкара активно демонстрируют Западу готовность заключить сделку по покупке Турцией российских самолетов Су-57. Вместо распиаренных F-35, которые США отказались продать Эрдогану из-за сделки по С-400. Данный контракт (если, конечно, он будет заключен) резко поднимет авторитет России на мировом рынке вооружений, а также станет еще одним ударом Турции по неписанным правилам НАТО – ударом, который в то же время подчеркнет самостоятельность и непреклонность турецкого руководства перед давлением из США. Поэтому американские журналисты уже призывают Трампа и Конгресс (который готовится принимать новые санкции против Анкары из-за покупки последней С-400) «срочно обратить внимание на эту неприемлемую ситуацию».

              В этом плане, конечно, идеальным для США решением проблемы был бы не поиск компромисса с Анкарой и Москвой, а организация провокации, которая заставит Россию и Турцию разбежаться по разным окопам. То же самое «нападение» на турецких окруженцев.

              В Москве и в Анкаре, конечно же, такой сценарий просчитывают – и именно поэтому Эрдоган так быстро прилетел в Россию, а Путин так быстро заключил с ним пусть и тактическое, но все-таки соглашение. Российско-турецкая игра должна продолжаться.


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