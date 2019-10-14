Эксперт: Операция на севере Сирии закончится для Турции плачевно

«Курды давно предлагали Дамаску ряд компромиссных мер, в том числе предлагали сирийской армии зайти на отдельные блокпосты. И в данном случае можно сказать, что нет худа без добра», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров, комментируя договоренности между курдской автономной администрацией и Дамаском о размещении сирийских войск вдоль границы с Турцией.

«Смотреть дальше, как Турция просто-напросто пожирает километры сирийской территории уже нельзя. Потому курды поступили правильно, обратившись к сирийскому правительству за помощью. А Дамаск правильно поступил, договорившись о нюансах с курдами. Лучше поздно, чем никогда», – сказал директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Эксперт также оценил заявление советника президента Турции Ясина Актая, который не исключил столкновения турецкой армии с сирийской.

«Если турецкая армия продолжит движение по сирийской территории, то боестолкновения вполне возможны. Причем туркам действовать против сирийской армии в союзе с курдами будет крайне сложно», – считает эксперт.

Он напомнил, что не так давно в ходе операции «Оливковая ветвь» турецкие войска при абсолютном превосходстве по численности и поддержке авиации «еле-еле за три недели прошли 18 километров, перебив немалую часть своего командного состава».

«А сейчас, когда армия Асада будет объединена с курдами, для турок все может закончиться плачевно. И в таком случае Дамаск начнет задумываться над тем, чтобы освободить другие территории, которые оккупированы турецкими войсками», – спрогнозировал Багдасаров.

Ранее в понедельник сообщалось, что сирийские войска завершили размещение в западных окрестностях города Манбидж в 85 километрах к северо-востоку от провинциального центра Алеппо. Также в понедельник сирийская армия заняла город Табка.

В воскресенье представители сирийских курдов заявили о достижении соглашения с Дамаском о размещении военнослужащих Сирии вдоль границы страны с Турцией.

В свою очередь советник турецкого президента Ясин Актай заявил, что турецкая армия даст отпор сирийским вооруженным силам в случае боестолкновения на границе двух стран.

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