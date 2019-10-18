Обстрелы возобновились в районе сирийского Рас-эль-Айна

Обстрелы и столкновения возобновились в сирийском городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии вопреки достигнутому США и Турцией соглашению о прекращении военной операции.

«В районе Рас-эль-Айна слышна стрельба. Над некоторыми кварталами города стоит дым от обстрела», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

В четверг США объявили, что договорились о прекращении огня в Сирии и приостановке операции Турции на 120 дней. Курды, по соглашению, будут выведены за зону безопасности, чего и добивалась Анкара.

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