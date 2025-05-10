Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.2 комментария
В Турции задержали разыскиваемого Россией за терроризм преступника
В провинции Хатай силовики задержали мужчину, объявленного Россией в международный розыск за терроризм, сообщили в турецком МВД.
О задержании подозреваемого по статье «международный терроризм» в провинции Хатай сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, передает ТАСС.
В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) министр написал, что задержанный находился в международном розыске по линии Интерпола по так называемому красному уведомлению.
В ведомстве уточнили, что инициалы задержанного – Л. Р. Подробности его деятельности и национальность не уточняются. Операция проводилась силами турецких спецслужб.
Кроме того, министр Ерликая заявил о поимке в Анталье члена действующей в России организованной преступной группы. По данным МВД, задержанный был объявлен в розыск Грузией по зеленому уведомлению Интерпола. Его инициалы – Б. П. Отмечается, что оба задержания произошли в разные дни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор и главный врач клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский был задержан в московском аэропорту после возвращения из Турции.
Ранее в турецкой провинции Мерсин задержали гражданина России, объявленного в розыск Интерполом.
Между тем в Приангарье в сибирской тайге задержали иностранца, находившегося в международном розыске за тяжкое преступление против несовершеннолетней.