В Турции задержали разыскиваемого Россией за терроризм преступника

Tекст: Мария Иванова

О задержании подозреваемого по статье «международный терроризм» в провинции Хатай сообщил глава МВД Турции Али Ерликая, передает ТАСС.

В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) министр написал, что задержанный находился в международном розыске по линии Интерпола по так называемому красному уведомлению.

В ведомстве уточнили, что инициалы задержанного – Л. Р. Подробности его деятельности и национальность не уточняются. Операция проводилась силами турецких спецслужб.

Кроме того, министр Ерликая заявил о поимке в Анталье члена действующей в России организованной преступной группы. По данным МВД, задержанный был объявлен в розыск Грузией по зеленому уведомлению Интерпола. Его инициалы – Б. П. Отмечается, что оба задержания произошли в разные дни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший директор и главный врач клиники «Медицина 24/7» Олег Серебрянский был задержан в московском аэропорту после возвращения из Турции.

Ранее в турецкой провинции Мерсин задержали гражданина России, объявленного в розыск Интерполом.

Между тем в Приангарье в сибирской тайге задержали иностранца, находившегося в международном розыске за тяжкое преступление против несовершеннолетней.