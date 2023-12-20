Очень хорошо, что в Европе есть такие здравомыслящие политики, как премьеры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо. Они готовы сотрудничать с Россией и прямо говорят о тех проблемах, которые несет Европе безудержный антироссийский курс. Но они всё равно остаются частью западной системы и действуют в ее рамках.0 комментариев
В Турции задержали объявленного в розыск Интерполом россиянина
В Турции задержали объявленного в розыск Интерполом за мошенничество гражданина России
Объявленный в розыск Интерполом гражданин России задержан в турецкой средиземноморской провинции Мерсин, сообщило местное управление безопасности, уточнив, что началась процедура его экстрадиции.
Там рассказали, что задержанный находится в розыске по обвинению в мошенничестве, передает ТАСС. После получения данных о том, что в Мерсине находится разыскиваемый Россией Д. Б., за ним было установлено техническое и физическое наблюдение, после чего он был задержан. В настоящее время задержанный находится в процессе экстрадиции в Россию.
Ранее турецкий телеканал Haberturk сообщил, что Анкара передаст Москве разыскиваемого Интерполом за тяжкие преступления россиянина Виктора Панюшина, известного под прозвищем Виктор Пан.