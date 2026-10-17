Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
Путин поручил продлить программы финоздоровления для проблемных регионов
Путин поручил продлить финоздоровление проблемных регионов на пять лет
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до пяти лет программы финансового оздоровления для регионов с тяжелой ситуацией со сбалансированностью бюджета.
Президент Владимир Путин поручил кабмину продлить на пять лет программы финоздоровления регионам с самой тяжелой ситуацией со сбалансированностью бюджета. Об этом говорится в перечне главы государства на сайте Кремля.
В документе правительству поручено «завершить формирование регионального раздела плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, включив в этот раздел мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития, снижение межрегионального неравенства, повышение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации».
Также меры направлены на показатели, необходимые для проведения мониторинга динамики и уровня экономического развития регионов. Доклад должен быть представлен до 15 ноября 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца вице-премьер Александр Новак перечислил основные риски для экономики России. Ранее сообщалось, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.
В августе глава государства призвал «пройти между Сциллой и Харибдой» при развитии регионов.