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    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    17 октября 2026, 12:44 • Новости дня

    Путин поручил продлить программы финоздоровления для проблемных регионов

    Путин поручил продлить финоздоровление проблемных регионов на пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить до пяти лет программы финансового оздоровления для регионов с тяжелой ситуацией со сбалансированностью бюджета.

    Президент Владимир Путин поручил кабмину продлить на пять лет программы финоздоровления регионам с самой тяжелой ситуацией со сбалансированностью бюджета. Об этом говорится в перечне главы государства на сайте Кремля.

    В документе правительству поручено «завершить формирование регионального раздела плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, включив в этот раздел мероприятия, направленные на обеспечение сбалансированного социально-экономического развития, снижение межрегионального неравенства, повышение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации».

    Также меры направлены на показатели, необходимые для проведения мониторинга динамики и уровня экономического развития регионов. Доклад должен быть представлен до 15 ноября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца вице-премьер Александр Новак перечислил основные риски для экономики России. Ранее сообщалось, что экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть.

    В августе глава государства призвал «пройти между Сциллой и Харибдой» при развитии регионов.

    16 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Путин сообщил о продолжении ударов по военной промышленности Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по украинским предприятиям военно-промышленного комплекса и инфраструктурным объектам в ответ на атаки на промышленность и ТЭК России. Об этом заявил президент Владимир Путин при посещении вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск/

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

    В пятницу в МИД России указали на попытки Украины создать очаги нестабильности атаками на нефтеперерабатывающие заводы.

    Вооруженные силы России нанесли за неделю массированный и семь групповых ударов по объектам противника.

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    16 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    Данилин: Киев не прислушался к предупреждениям Путина и продолжил терять территории
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Встреча Владимира Путина с военными продемонстрировала решимость России достичь целей спецоперации. Успехи ВС РФ в зоне СВО и по созданию зоны безопасности ухудшают позиции Киева, поэтому затягивание урегулирования грозит украинской стороне дополнительными территориальными потерями, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В пятницу президент России посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

    «Основной итог встречи Владимира Путина с военными – демонстрация решимости России в вопросе достижения поставленных в рамках спецоперации целей. Мы видим, что Украина и ее европейские союзники не спешат снижать уровень эскалации. Они настаивают на продолжении боевых действий, надеясь каким-либо образом изменить собственное бедствующее положение», – сказал политолог Павел Данилин.

    «Однако ситуация «на земле» развивается в нашу пользу. Как подчеркнул глава государства, ВС РФ последовательно развивают успехи на всех участках фронта. Мы превосходим противника и в вопросах внутренней политики. Наше общество едино, а на Украине заметен раздрай. Страна под управлением Владимира Зеленского погрязла в склоках и долгах», – рассуждает он.

    «В республике происходит социальная катастрофа, которую уже не получается скрывать. Не меньшие проблемы и в промышленном секторе. Да и, как уже было сказано, на поле боя ее положение регулярно ухудшается. Поэтому чем дольше Украина тянет с мирным урегулированием, тем призрачнее становится ее будущее», – подчеркивает собеседник.

    В то же время Россия ставит перед собой крайне важную задачу – обезопасить собственных граждан. «В этом смысле президент абсолютно справедливо подчеркивает, что Москва не собирается выносить на переговоры факт создания буферной зоны, которая необходима для предотвращения ударов по приграничным регионам. Ее окончательные границы будут определены позже, однако чем дольше Украина не соглашается на урегулирование, тем более существенными окажутся для нее территориальные потери. Путин ранее уже предупреждал Киев, что ситуация будет меняться для Украины только в худшую для нее сторону», – заключил Данилин.

    Напомним, Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск. Президент обсудил с военными целый ряд вопросов. В частности, глава государства обозначил, что с начала 2026 года силами российской армии уже освобождено около 6,5 тыс. кв. м территории и 310 населенных пунктов.

    По его словам, в настоящий момент под полным контролем РФ находится ЛНР. При этом противник сохраняет за собой лишь 10% Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области. На этом фоне Путин указал на рост эффективности ударов и повышение темпов наступления российских сил по всей линии соприкосновения.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооруженными силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса и объектам инфраструктуры Украины», – также подчеркнул глава государства.

    Кроме того, заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине. «Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – пояснил президент.

    Ранее ветеран СВО, кавалер двух орденов Мужества Павел Коломацкий заявил, развитие военных технологии российской армии позволило успешно поражать цели на всей территории Украины, в том числе и в удаленных западных регионах. «Путинские удары» теперь настигают врага в любой точке, где он пытается спрятаться», – отметил ветеран.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

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    16 октября 2026, 19:01 • Новости дня
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    Начальник Генштаба Герасимов доложил Путину об освобождении Доброполья
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

    В ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск Герасимов доложил Путину о ходе спецоперации, передает РИА «Новости».

    «Войсками группировки «Центр» освобожден город Доброполье, один из основных узлов обороны противника на Днепропетровском направлении», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

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    16 октября 2026, 19:22 • Новости дня
    Путин и Лев XIV обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин и Папа Римский Лев XIV в телефонном разговоре обсудили гуманитарную ситуацию в Алешках Херсонской области. Стороны договорились взаимодействовать для содействия безопасности жителей и организации жизненно важных поставок.

    Понтифик выразил обеспокоенность судьбой мирного населения города. Российская сторона изложила свою позицию, возложив ответственность за сложившуюся гуманитарную обстановку на Киев. Путин поддержал намерение Ватикана помочь создать условия для защиты жителей и снабжения Алешек, сообщает сайт Кремля.

    При обсуждении украинского конфликта президент поблагодарил Льва XIV за готовность содействовать урегулированию и усилия на гуманитарном направлении.

    Путин также пожелал Папе Римскому здоровья и скорейшего восстановления после недавно перенесенной операции. Он отметил значение сотрудничества России и Ватикана в продвижении объединяющих духовно-нравственных ценностей, защите христиан и христианских святынь в разных регионах мира.

    Обе стороны подтвердили заинтересованность в продолжении диалога между Русской православной и Римско-католической церквами. Разговор прошел в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Ватикан сообщил о телефонном разговоре Владимира Путина с Папой Римским.

    В прошлом месяце спецпосланник Понтифика посетил пленных украинцев в России. В прошлом году стороны обсудили свободу вероисповедания на Украине.

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    16 октября 2026, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    Путин заявил, что Россия успешно решает задачу по созданию зоны безопасности на Украине
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия не планирует обсуждать создание зоны безопасности на Украине на возможных мирных переговорах с Киевом. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.

    «Напомню, что после вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область России перед Вооружёнными Силами Российской Федерации была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории. Эта задача решается успешно. Наша цель – обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее и делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем», – подчеркнул Владимир Путин. Его слова приводит официальный сайт Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава МИД России Сергей Лавров подтвердил готовность Москвы к честным переговорам по Украине. В среду премьер Италии Джорджа Мелони призвала Евросоюз выбрать единого переговорщика для урегулирования кризиса.

    В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о сохранении открытости России к мирному диалогу.

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    16 октября 2026, 20:09 • Новости дня
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    Герасимов: Российские войска вышли на окраины Краматорска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину, что российские подразделения вышли на окраины Краматорска и ведут уличные бои в Дружковке.

    Российские подразделения ведут бои на юго-востоке и юго-западе Дружковки, а также вышли на окраины города Краматорска, передает ТАСС.

    «Передовые подразделения, преодолев сопротивление противника, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки, где ведут уличные бои, а также вышли на окраины Краматорска», – заявил Герасимов в ходе доклада главе государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Герасимов доложил Путину об освобождении Первомайского.

    Начальник Генштаба рассказал о наступлении группировки «Центр» на Александровку. В понедельник российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

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    16 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Украина заявила о нехватке 40 млрд евро на военные нужды

    Министр финансов Украины Марченко сообщил о нехватке 40 млрд евро на оборону

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр финансов Украины Сергей Марченко на встрече с представителями стран G7 в Бангкоке заявил, что необеспеченные военные потребности Киева на 2027 год составляют 40 млрд евро.

    Необеспеченные военные потребности Украины на 2027 год оцениваются в 40 млрд евро, передает ТАСС со ссылкой на министерство финансов страны.

    «Общая оценка необходимых ресурсов на оборону составляет 70 млрд евро, из которых 40 млрд евро сейчас остаются необеспеченными», – заявил Марченко.

    Отмечается, что страна испытывает значительные финансовые трудности из-за высоких расходов на ведение боевых действий. По предварительным подсчетам, дефицит бюджета с учетом всех запланированных доходов и расходов достигнет порядка 96 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер Словакии Роберт Фицо исключил участие страны в новом кредите Евросоюза для Украины.

    До этого Совет ЕС одобрил транш финансовой помощи Киеву на 3 млрд евро.

    Евросоюз потребовал от украинских властей проведения реформ для выделения средств.

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    16 октября 2026, 18:49 • Новости дня
    Путин: Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР
    Путин: Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории ДНР
    @ РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Порядка 10% территории Донецкой народной республики (ДНР) и около 16,5% Запорожской области остаются под контролем киевского режима, сообщил президент Владимир Путин.

    «Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой [Народной] Республики и 16,5% Запорожской области. Луганская Народная Республика остается полностью под нашим контролем», – заявил Путин.

    Соответствующее заявление глава государства сделал во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин заявил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года в зоне проведения СВО.

    В прошлом месяце мощи Дмитрия Донского доставили на Саур-Могилу в День освобождения Донбасса. В июле в США признали неизбежность полного освобождения Донбасса Россией.

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    16 октября 2026, 18:55 • Новости дня
    Герасимов назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки

    Герасимов: Основные усилия войск сосредоточены на освобождении Донбасса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что основные усилия объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении Донбасса.

    «Основные усилия объединенной группировки войск сосредоточены на освобождении территории Донбасса, где войска группировок «Центр», «Южной» и «Запад» ведут наступление на широком фронте», – заявил Герасимов президенту Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления объединенной группировки войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин попросил Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации на Украине.

    В прошлом месяце возвращение Донбасса и Новороссии уже стало победой спецоперации на Украине.


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    16 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Ватикан сообщил о телефонном разговоре Путина с папой римским
    Ватикан сообщил о телефонном разговоре Путина с папой римским
    @ Mikhail Metzel/Kremlin Pool/ZUMA

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Служба печати Святого престола сообщила о проведении телефонных переговоров между папой римским Львом XIV и президентом России Владимиром Путиным.

    Святой престол официально подтвердил факт состоявшейся беседы между понтификом и главой российского государства, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

    «Папа Римский Лев XIV поговорил по телефону с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», – говорится в коротком заявлении службы печати Святого престола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце посланник папы римского анонсировал визит в Россию.

    Летом Москва подтвердила настрой на сотрудничество с Ватиканом по «детскому досье». А глава МИД Сергей Лавров заявил о сохранении доверительного диалога между Россией и Ватиканом.

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    16 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Российский лидер посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск и провел там совещание, передает РИА «Новости».

    Факт рабочей поездки подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил об укреплении суверенитета России во всех сферах.

    В начале месяца глава государства посетил командно-штабные учения «Центр-2026» в Челябинской области. Министр обороны Андрей Белоусов доложил российскому лидеру об участии 60 государств в маневрах.

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    16 октября 2026, 19:10 • Новости дня
    Герасимов доложил Путину об освобождении Первомайского

    Tекст: Денис Тельманов

    Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о развитии наступления группировки войск «Центр» на Александровку.

    Глава государства в пятницу провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, передает РИА «Новости».

    «Одновременно штурмовые подразделения группировки войск «Центр» развивают наступление в направлении Александровки, освобождено Первомайское», – доложил Герасимов российскому лидеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин попросил Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Глава Генштаба назвал освобождение Донбасса основной целью объединенной группировки войск.

    Российский лидер заявил о полном контроле российских войск над территорией ЛНР.

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    16 октября 2026, 18:40 • Новости дня
    Путин заявил об освобождении в ходе СВО 310 населенных пунктов с начала года
    Путин заявил об освобождении в ходе СВО 310 населенных пунктов с начала года
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск сообщил об успехах российской армии в зоне проведения СВО.

    «В целом с начала этого года уже освобождено около 6,5 тыс. кв. км территорий и 310 населенных пунктов», – заявил Путин, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

    В марте Андрей Марочко сообщил об освобождении более 80 поселений в зоне СВО за зиму. В прошлом году Валерий Герасимов назвал площадь освобожденных в зоне СВО территорий.

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    16 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин отметил возросшие темпы наступления российских войск по всему фронту

    Песков: Путин констатировал рост темпов продвижения сил по всей линии фронта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин указал на рост эффективности ударов и повышение темпов наступления российских сил по всей линии соприкосновения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    В пятницу президент провел встречу с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Валерием Герасимовым, передает РИА «Новости».

    «Президент отметил в целом положительную динамику продвижения войск по всей линии фронта. Темпы продвижения, по словам президента, возросли. Особо он отметил, что повысилась эффективность ударов по объектам вооруженных сил Украины», – заявил Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Владимир Путин попросил Валерия Герасимова доложить обстановку в зоне спецоперации.

    Президент заявил о переходе ЛНР под полный контроль России. Глава государства сообщил об освобождении 310 населенных пунктов с начала года.

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    16 октября 2026, 19:45 • Новости дня
    Путин поручил продолжить массированные удары по ВПК Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил продолжить нанесение массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам Украины.

    Президент провел совещание во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск, передает РИА «Новости».

    «Должно быть продолжено нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника», – сказал Путин.

    Глава государства добавил, что командующим группировками войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ветеран СВО Коломацкий заявил, что российские удары настигают врага в любой точке.

    Путин обсудил с Папой Римским урегулирование ситуации на Украине.

    В четверг президент заявил об отсутствии существенного ущерба нефтеперерабатывающим заводам после украинских атак.

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    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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