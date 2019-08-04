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4 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 16:15  |  vz.ru
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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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«Охотник» станет напарником Су-57

О новом беспилотнике мало что известно – нет даже его свежих изображенийФото: instagram.com/fighter_bomber_
Новейшая разработка российского ВПК, тяжелый беспилотник С-70 «Охотник», совершил первый полет. Созданный АО «Компания «Сухой» БПЛА поражает своими размерами и потенциальными возможностями. Какие задачи будут поставлены перед «Охотником» и как его разработка связана с российским истребителем пятого поколения Су-57?  Подробности...
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У Трампа появится китайский соперник на выборах

На публике Си Цзиньпин и Дональд Трамп всегда подчеркнуто выражают симпатию друг другуФото: Thomas Peter/Reuters
Про «российское вмешательство» в президентские выборы, похоже, в США скоро забудут. На американской политической арене появился новый крупный игрок – Китай. Пекин не хочет переизбрания Трампа на второй срок из-за развязанной американским президентом торговой войны. И поэтому, как пишут американские СМИ, Китай начал действовать сразу по нескольким направлениям. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Постоянное дежавю протеста

Максим Соколов, публицист
Таков вообще закон революций. Успех должно хоть немного, но развивать. Но гражданам августовской Москвы не хочется революций. Так что с большой долей уверенности нас ждет затухание турбулентности. Хотя нервы еще потреплют – как же без этого? Подробности...
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Сова на глобусе оппозиции

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы. Мне даже жаль ученых мужей, подающих себя в роли таксидермистов-глобализаторов. Подробности...
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Тушите хоть шаманами, только людей туда не отправляйте

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Товарищ активист, скажите, а в Канаде леса горят? – Горят ли в Канаде леса? Горят, конечно… Но, понимаешь, как-то добрее горят, честнее что ли». Подробности...
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      «Мисс Венесуэла-2019» объявлена 19-летняя девушка по имени Талия. Талия Оливино стала первой королевой красоты, чьи параметры обхвата груди, талии и бедер будут засекречены. Так решили поступить организаторы конкурса, чтобы избежать критики феминисток
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      Дети погибли при пожаре в палаточном лагере под Хабаровском

      В палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края в ночь на вторник произошел пожар. По последним данным, погибли четыре ребенка, еще несколько пострадали. Причем детям приходилось спасать друг друга
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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              «Охотник» станет напарником Су-57

              О новом беспилотнике мало что известно – нет даже его свежих изображений   4 августа 2019, 14:50
              Фото: instagram.com/fighter_bomber_
              Текст: Виктор Сокирко

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              Новейшая разработка российского ВПК, тяжелый беспилотник С-70 «Охотник», совершил первый полет. Созданный АО «Компания «Сухой» БПЛА поражает своими размерами и потенциальными возможностями. Какие задачи будут поставлены перед «Охотником» и как его разработка связана с российским истребителем пятого поколения Су-57?

              Как официально заявило Минобороны, «Охотник» под управлением оператора поднялся в небо, совершил несколько облетов одного из военных аэродромов на высоте 600 метров и успешно приземлился.

              Каждое «появление на публике» новейшего ударного российского беспилотника, получившего индекс С-70 «Охотник», вызывает огромный интерес специалистов. Другое дело, что «светить» эту новейшую разработку ОКБ «Сухой» особо не спешат – первое фото «случайно» промелькнуло в феврале нынешнего года. Чуть позже беспилотный аппарат демонстрировали Владимиру Путину на аэродроме 929-го Государственного летно-испытательного центра имени В.П. Чкалова. Затем он проявился на снимке, сделанном с космического аппарата. Интерес к новейшему российскому БПЛА настолько высок, что даже его фотографии служат поводом для всевозможных предположений о его предназначении и технических характеристиках.

              Этот аппарат, выполненный по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов, практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения, а его основным предназначением считается ведение оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки. При этом габариты БПЛА позволяют нести вооружение, способное для применения как по наземным, так и воздушным целям. Иначе говоря, в перспективе «Охотник» способен стать первым тяжелым ударным БПЛА в ВВС России.

              Газета ВЗГЛЯД уже сообщала о предыдущих испытаниях «Охотника» и его потенциальных возможностях в качестве беспилотной замены бомбардировщику. Взлетный вес машины, предположительно, составляет 25 тонн, из которых 2,8 тонны отводятся на полезную нагрузку (вооружение). Размах крыла «Охотника» равен 19 метрам, при общей длине самого дрона 14 метров. Значение имеет не только внешность, но и функциональность, и стоимость нового БПЛА. Предполагается, что «Охотник» будет оснащен различными системами бортового оборудования: информационно-управляющая, автоматического управления, контроля и диагностики бортового оборудования, инерциально-спутниковой навигации.

              Изначально предполагалось, что первый полет С-70 состоится в 2018 году, а в 2020-м «Охотник» будет принят на вооружение. В принципе, пока все идет с незначительным отставанием от графика – выкатки изделия разработки ОКБ имени Сухого, произведенного на Новосибирском заводе им. Чкалова, начались в конце ноября прошлого года, и вот в первых числах августа 2019-го он впервые поднялся в небо.

              Что бросается в глаза при рассмотрении «Охотника», так это сама его форма – внешне по своей конфигурации он напоминает американский бомбардировщик В-2 «Спирит» (Spirit), созданный по аэродинамической схеме «летающее крыло» с использованием технологий малозаметности. В принципе, на этом внешнее сходство заканчивается. У американца и масса несравненно больше (взлетный вес 171 тонна и боевая загрузка 27 тонн), и предназначение другое.

              «Сама по себе схема «летающего крыла» в авиации до конца не раскрыта, – считает военный эксперт Борис Джерелиевский. – Американский В-2 стал самым дорогим самолетом за историю авиации в мире. Выпустив 21 «Спирит», первый из которых совершил публичный полет в 1989 году, США уже в 1999 году отказались от их производства. Предназначенный для прорыва плотной противовоздушной обороны, главным козырем этого самолета считалось использование технологий малозаметности, достигаемых за счет радиопоглощающих материалов, экранирования реактивных струй двигателей и прочих «невидимок». Но, как оказалось, технологии стелс не уберегают от обнаружения, что подтвердилось в 1999 году в Югославии, когда из старенького ЗРК С-125 советского производства был сбит американский F-117. Юмористы сербы тогда выпустили значок с перечеркнутым силуэтом этого бомбардировщика с надписью: «Извините. Мы не знали, что он невидимый!».

              Какова будущая миссия «Охотника» доподлинно неизвестно, как закрытыми являются и его тактико-технические характеристики, но БПЛА уже приписывают невероятные способности. Его уже поспешили назвать убийцей американских истребителей F-22 Raptor («Раптор») и F-35 Lightning II («Молния»). Впрочем, даже если считать, что российский тяжелый БПЛА шестого поколения С-70 является самым передовым и технически совершенным ударным дроном в мире, тягаться ему с истребителями в нынешнем виде, конечно, невозможно.

              Любой беспилотник управляется с земли и даже будь у него сверхнавороченная начинка и электроника, воздушный бой «Охотнику» не по силам, тут без «человеческого фактора» не обойтись. Плюс обратим внимание на саму конструкцию «летающего крыла», в которой отсутствует вертикальное хвостовое оперение, что значительно снижает маневренность. Тот же американский В-2, выполненный по аналогичной схеме, к фигурам высшего пилотажа абсолютно не приспособлен.

              Можно предположить, что и С-70 рассматривается в том числе и как вариант создания платформы для беспилотного бомбардировщика. Но тут, как говорится, веса ему явно не хватает, да и практическая дальность полета 5000 километров на масштаб «стратега» явно не тянет. С большей долей вероятности можно также предположить, что «Охотник» может быть использован в качестве будущей платформы для новой линейки истребителей шестого поколения, способных выполнять как функции «воздух-земля», так и «воздух-воздух».

              Конструкция БПЛА предполагает его оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Подобная начинка плюс сверхзвуковая скорость (предполагается, что С-70 будет развивать свыше 1000 км/ч) ставит его на первое место в подобном классе летательных аппаратов. Сравнение не совсем корректное из-за отсутствия точных данных, но предполагается, что российский «Охотник» превзойдет американского «Наблюдателя» (БПЛА RQ-170 Sentinel) по ряду характеристик, в том числе и по боевой нагрузке.

              Отметим, что вес пустого истребителя пятого поколения Су-57, который «курирует» С-70 по ряду испытаний и используется в качестве летающей лаборатории, составляет всего-то 18 500 кг, максимальная взлетная масса у него, правда, 35 500 килограммов. Размах крыльев у двух «сушек» тоже практически одинаков, а вот более короткий корпус БПЛА можно списать лишь на использованную при его изготовлении технологию невидимости, в которой длина фюзеляжа вторична. А так

              «Охотник» очень даже внушителен по габаритам и даже не верится, что эта летающая платформа является дроном и управляется с земли. Или с находящегося рядом Су-57?

              Су-57 не случайно называют «крестным отцом» беспилотного С-70. Связано это даже не только с одной фирмой-изготовителем и использованием при разработке «Охотника» ряда конструктивных особенностей истребителя, в том числе технологий малозаметности. Предполагается, что ударные дроны смогут выполнять задачи в тандеме с истребителем пятого поколения, пользоваться его защитой и данными для нанесения наземных ударов. Известно, что Су-57 используется в качестве летающей лаборатории по отработке ряда систем по теме БПЛА С-70.

              Разработки стелс и использование аэродинамической схемы «летающего крыла» в конструкции самолетов продолжаются, в том числе и в России. Можно предположить, что и перспективный авиационный комплекс дальней авиации может что-то позаимствовать из этих технологий. Поэтому появление БПЛА «Охотник» представляется интересной разработкой для новых технологий, вероятно, и в истребительной авиации.

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