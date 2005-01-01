Во Франции оценили характеристики российского беспилотника «Охотник»

Российский ударный беспилотник С-70 «Охотник» сможет совершать полеты на сверхзвуковой скорости, такой вывод сделал французский журнал Air&Cosmos на основе анализа предполагаемых характеристик аппарата.

Статья написала в соавторстве с авиационным экспертом Петром Бутовским, сообщает «Российская газета».

Журнал сообщает, что размах крыла «Охотника» составляет 19 метров, что почти в полтора раза больше, чем у Су-34.

Длина аппарата – 14 метров. Взлетная масса порядка 25 тонн, из них 2800 килограммов приходится на вооружение.

На малой высоте С-70 будет способен разгоняться до 1,4 тыс. километров, а дальность полета составит 5000 км.

Ударный БЛА «Охотник» разрабатывается КБ Сухого.

В конце января стало известно, что системы БПЛА проходят испытания на истребителе Су-57 из-за задержки летных испытаний самого аппарата. В сети опубликовали предполагаемые фото ударного беспилотника «Охотник».

Газета ВЗГЛЯД анализировала, на что может быть способен новый российский БПЛА.