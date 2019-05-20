Опубликован первый спутниковый снимок беспилотника «Охотник»

В Сети появился, вероятно, первый имеющийся в открытом доступе спутниковый снимок прототипа российского тяжелого беспилотника «Охотник».

Фото опубликовал пользователь Twitter @reutersanders. На фото видны несколько истребителей Су-57 и рядом с ними – БПЛА «Охотник». Судя по фото, по размерам он сопоставим с боевым самолетом.

this 20x15m UAV could be the first image of the Okhotnik (Hunter)-B. pic.twitter.com/s0l3a7boX0 — rambo54 (@reutersanders) 20 мая 2019 г.

В марте сообщалось, что первый полет российского ударного беспилотника «Охотник» компании «Сухой» пройдет в 2019 году. При этом ранее, по сообщениям источника, системы БПЛА проходили испытания на истребителе Су-57 из-за задержки летных испытаний самого беспилотника.