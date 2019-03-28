Обозначены сроки первого полета ударного беспилотника «Охотник»

Первый полет российского ударного беспилотного летательного аппарата «Охотник» компании «Сухой» пройдет в 2019 году, сообщил высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

«Первые летные испытания пройдут в этом году, продлятся они от одного до трех лет в зависимости от результатов», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что к данному моменту есть несколько опытных экземпляров, на которых будут проводиться испытания.

В январе источник в ОПК сообщал, что системы беспилотника «Охотник» проходят испытания на истребителе Су-57 из-за задержки летных испытаний самого БПЛА.