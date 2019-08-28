Названы сроки начала испытаний беспилотника «Охотник» с вооружением

Российские тяжелые беспилотники «Охотник» в ударном варианте с вооружением испытают уже в 2023-2024 годах, сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

«Основной объем летных испытаний планируется выполнить в период 2023-2024 гг., в том числе в ударном варианте с различными авиационными средствами поражения», – сказали ТАСС в аппарате зампреда правительства.

Между тем серийные поставки беспилотника в войска начнутся в 2025 году.

Сперва нужно провести большой объем испытаний, чтобы довести БПЛА до уровня серийного образца, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что «Охотник» станет универсальной платформой для размещения «перспективных авиационных средств поражения, бортовых средств воздушной разведки и другого оборудования».

О первом полете «Охотника» стало известно в начале августа. Западные СМИ отмечали, что хотя Россия заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства.

Газета ВЗГЛЯД изучала возможности новейшего российского беспилотника.

Напомним, 16 августа стало известно, что беспилотник «Охотник» впервые пролетел в паре с истребителем.