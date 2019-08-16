Беспилотник «Охотник» впервые пролетел в паре с истребителем

Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» в первом полете, который состоялся 3 августа, сопровождал истребитель Су-30СМ. Об этом стало известно в пятницу из опубликованного Министерством обороны расширенного видео первых летных испытаний БПЛА.

В ролике, размещенном на YouTube-канале российского военного ведомства, продемонстрировано, как «Охотник» и истребитель выполняют полет параллельными курсами на одной скорости и высоте.

О первом полете «Охотника» стало известно в начале августа.

Западные СМИ отмечали, что хотя Россия заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства.

Китайские СМИ в свою очередь писали, что первый полет новейшего беспилотника «Охотник» – это огромное по значению событие для разработок тяжелых разведывательно-ударных БПЛА в России.

Газета ВЗГЛЯД изучала возможности новейшего российского беспилотника.

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