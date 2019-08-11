Китайские СМИ восхитились российским «Охотником»

Первый полет новейшего беспилотника «Охотник» – это огромное по значению событие для разработок тяжелых разведывательно-ударных БПЛА в России, пишет китайская газета «Хуаньцю шибао».

Автор статьи Чжан Цзе отмечает, что выполненные по схеме «летающее крыло» стелс-беспилотники стали одним из главных направлений развития мировой авиации. По его словам, в будущем платформы для ведения разведки, наблюдения, передачи информации и ударных функций должны сочетать скрытность и хорошие крейсерские характеристики, передает РИА «Новости» содержание публикации.

Благодаря технологии «летающее крыло» российский военный беспилотник обладает высокой эффективностью на постоянной дозвуковой скорости, пишет Чжан Цзе.

Издание поясняет, что маленькая сила сопротивления в таком режиме полета и высокое аэродинамическое качество позволяет БПЛА пролетать большие расстояния при том же размахе крыла.

Стелс-беспилотники «летающее крыло» становятся менее заметными, ведь в таких дронах используются воздухозаборные клапаны ранцевого типа, отсутствует вертикальное хвостовое оперение, а на фюзеляже нет выдающихся систем радиолокационного отражения, продолжает автор публикации.

Прошел только первый пробный полет «Охотника» и Россия намерена приложить серьезные усилия для проведения дальнейших испытаний и доводки беспилотника, заключает китайское издание.

Ранее Минобороны опубликовало видео с полетом новейшего российского беспилотника «Охотник». Испытания проводились на одном из ведомственных аэродромов.

Западные СМИ отмечали, что хотя Россия заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства.

Газета ВЗГЛЯД изучала возможности новейшего российского беспилотника.

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