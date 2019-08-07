Минобороны показало первый полет «Охотника»

Минобороны опубликовало видео с полетом новейшего российского беспилотника «Охотник», испытания проводились на одном из ведомственных аэродромов.

«Первый полет БЛА «Охотник» продолжался более 20 минут. Летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился», – говорится в сообщении в официальном сообществе Минобороны «ВКонтакте».

Отмечается, что «Охотник» разработан по схеме «летающее крыло» с применением специальных материалов и покрытий, делающих его незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

Летательный аппарат также оснащен целевым оборудованием для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Ранее сообщалось, что «Охотник» впервые совершит полноценный полет в рамках проведения заводских испытаний на аэродроме Новосибирского авиазавода. Полет был запланирован на лето.

Газета ВЗГЛЯД изучала возможности новейшего российского беспилотника.