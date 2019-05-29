Стали известны сроки первого полета российского ударного беспилотника «Охотник»

В авиастроительной отрасли рассказали, когда российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» совершит первый полет.

По словам источника в авиастроительной отрасли, российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» впервые совершит полноценный полет в рамках проведения заводских испытаний на аэродроме Новосибирского авиазавода. Это произойдет летом, предварительно, в июле – августе, передает ТАСС.

«Продолжительность полета будет небольшой – максимум несколько десятков минут», – сообщил источник, уточнив, что полет будет выполнен беспилотником автономно, в соответствии с полетным заданием, заложенным в бортовой компьютер.

При этом источник отметил, что «в случае необходимости задание может корректироваться по командам с земли».

Ранее стало известно, что беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух.

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