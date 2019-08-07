На Западе оценили возможности «Охотника»

Хотя российское министерство обороны заявляет, что основными задачами БПЛА С-70 «Охотник» будет разведка и радиоэлектронная борьба, размер летательного аппарата позволяет разместить в нем ударные средства, отмечает The Drive.

«Русские также продолжают утверждать, что при изготовлении беспилотника использовались композитные материалы и специальное стелс-покрытие, чтобы сделать его «практически невидимым» для радара, но конструкция аппарата пока заставляет сомневаться в этом. Прежде всего речь идет о двигателе, который даже не имеет кожуха для сокрытия следов выхлопа, что может только повредить незаметности дрона. Различные воздухозаборники и антенны, усеивающие фюзеляж, лишь усугубляют эти проблемы, хотя часть элементов, вероятно, установлена только в рамках испытаний», – говорится в статье The Drive.

Эксперты американского издания отмечают, что дизайн «Охотника» напоминает облик американского ударного самолета F-117 Nighthawk, официально отправленного «на пенсию», в частности, у двух аппаратов аналогичен размах крыла. Конфигурация крыла напоминает американский беспилотник RQ-170 Sentinel, ранее попавший в руки Ирана и, как предполагается, осмотренный российскими специалистами.

Издание предполагает, что конструкция может позволить «Охотнику» летать на сверхзвуковых скоростях, «хотя бы во время коротких спринтов». Беспилотники, по мнению авторов статьи, могут использоваться в качестве ведомых в звене с новейшими российскими пилотируемыми самолетами Су-57. Тем более что ранее уже было известно о связи двух платформ.

Авторы статьи также предполагают, что российские власти до сих пор сами точно не определили, в каком качестве будут использоваться перспективные машины, и точная концепция их применения находится в стадии разработки.

Ранее в среду Минобороны опубликовало видео с полетом новейшего российского беспилотника «Охотник», испытания проводились на одном из ведомственных аэродромов.

Эксперт Центра анализа стратегий и технологий Сергей Денисенцев, комментируя газете ВЗГЛЯД новость о первом полете «Охотника», отметил успех проекта.

«Было очень много сомневающихся в этом проекте. Говорили «бессмысленно», «не полетит» и так далее. Однако первый полет прошел успешно, все было выполнено в достаточно короткие сроки», – сказал он.

Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, в свою очередь, заметил, что беспилотник удивляет своими характеристиками.

«Его особенностью является то, что он может работать в условиях ограниченного действия ПВО, в условиях сильного действия ПВО, при этом может нести вооружение как во внутренних отсеках, так и на наружной подвеске», – рассказал Леонков.

По его словам, управляться БПЛА будет дистанционно, также возможно автономное выполнение задач.

Военный эксперт Антон Лавров подробнее рассказал о порядке проведения испытаний. На первом этапе будут проходить полеты без нагрузки, то есть «отработка элементов пилотирования на различных режимах в различных погодных условиях», затем будут проводиться испытания «с полезной нагрузкой». Все это займет определенное время и лишь потом начнутся государственные тестирования и «Охотник» будет рекомендован для серийного производства. Эксперты подчеркивают, что это лишь начало и «от первого полета до следующих этапов разработки беспилотника может пройти еще не один год». Поэтому делать выводы о перспективах БПЛА еще рано, однако, по словам экспертов, «начало положено хорошее».

Газета ВЗГЛЯД изучала возможности новейшего российского беспилотника.