В России создадут вертолет управления группой беспилотников

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в Ростех) рассчитывает к 2025 году подготовить вертолет, который будет способен управлять группировкой беспилотников, заявил в ходе выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2018 заместитель гендиректора по НИОКР бортового оборудования КРЭТ Гиви Джанджгава.

«В пределах до 2025 года мы должны эти технологии не просто попробовать, а должны делать прорыв», – передает ТАСС ответ Джанджгава на вопрос, когда в России появится вертолет, способный управлять гурьбой беспилотников.

Тем временем глава холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский заявил, что холдинг модернизировал систему распознавания целей у вертолетов Ка-52 и Ми-28Н на основании результатов их боевого применения.

«Мы эту работу постоянно ведем, у нас уже есть результаты – вопросы, связанные с источниками бесперебойного питания для Ка-52, модернизации по результатам боевого применения, модернизации оптико- электронных систем, по обнаружению и распознаванию целей на вертолетах Ка-52 и Ми-28Н», – сказал Богинский, отвечая на соответствующий вопрос.

Помимо этого, были модернизированы вооружение и легкое бронирование боевых вертолетов.

«У нас есть планы согласованные, определенные сроки», – сказал он, добавив, что военно-транспортные вертолеты дорабатываются с учетом конкретных выполняемых задач.



По словам Богинского, «Вертолеты России» планирует запустить в производство доработанную версию многоцелевого вертолета «Ансат» во второй половине 2019 года.

«Ожидаем, что в производство мы его запустим со второго полугодия следующего года», – сказал он.

Богинский отметил, что на выставке представлен доработанный образец «Ансата» с птицестойким остеклением, медицинским модулем и композитным капотом. Плюс к этому вес обновленной машины снижен более чем на 100 килограммов.

«Это уже опытная версия с восемью пассажирами и двумя пилотами», – сказал Богинский, добавив, что на место второго пилота может устанавливаться съемное оборудование.

Он рассказал также, что холдинг планирует до конца этого года сертифицировать гражданскую версию Ми-38 и разработать его арктическую версию.

«Она будет, мы будем ее разрабатывать. Планы есть, сроков нет», – сказал Богинский, отвечая на соответствующий вопрос об арктической версии вертолета.

«Первая поставка Ми-38 будет военным, но гражданские заказчики есть, ведем переговоры. Сейчас задача получить одобрение изменений в вертолете по гражданскому направлению. У нас в планах до конца года его сертифицировать», – добавил он.

Он отметил, что для гражданских нужд в версию с VIP-салоном будет переделан боевой серийный экземпляр Ми-38