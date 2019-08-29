В России началась разработка БПЛА для наблюдения за большими пространствами

Группа «Кронштадт» разрабатывает мониторинговый беспилотник «Орион-2» («Сириус») для наблюдения за большими пространствами в течение длительного времени в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазоне, сообщил генеральный конструктор Николай Долженков.

По его словам, на создание летного образца беспилотника «Орион-2» («Сириус») понадобится «не менее четырех лет», передает ТАСС.

Накануне стали известны сроки начала испытаний беспилотника «Охотник» с вооружением.

Напомним, 22 августа Минобороны опубликовало видео первого полета новейшего беспилотника «Форпост-Р». Двумя днями ранее в военном ведомстве показали еще один новейший БПЛА – «Альтиус-У», а в начале августа продемонстрировали первый полет новейшего российского беспилотника «Охотник».

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