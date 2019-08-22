Минобороны опубликовало видео первого полета новейшего беспилотника «Форпост-Р»

Министерство обороны России опубликовало видео первого полета беспилотного летательного аппарата «Форпост-Р».

«Это полностью обновленная модификация хорошо зарекомендовавшего себя комплекса «Форпост». Летательный аппарат создан из отечественных конструкционных материалов, на него установлено современное радиоэлектронное оборудование, линии связи, наземный комплекс управления и программное обеспечение российского производства. Также «Форпост-Р» оснащен современным отечественным двигателем АПД-85», – говорится в описании к видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале Минобороны России.

Благодаря передовым отечественным разработкам, позволяющим вести разведку круглосуточно с применением не только оптических, но и радиотехнических и радиолокационных средств комплекс получил уникальные в своем классе возможности, сообщили в Минобороны.

Кроме того, новая радиолиния позволила увеличить радиус применения комплекса на 100 км и обладает повышенной защитой от воздействия иностранных технических средств.

Масса аппарата составляет порядка 500 кг. Продолжительность полета – 18 часов, высота – до 6 тыс. м.

Испытания беспилотного комплекса «Форпост-Р» находятся на завершающей стадии. Серийная поставка в войска БПЛА в войска начнется с 2020 года в рамках заключенного контракта между Минобороны России и Уральским заводом гражданской авиации.

Напомним, во вторник Минобороны показало видео первого полета новейшего беспилотника «Альтиус-У», а в начале августа опубликовало видео с полетом новейшего российского беспилотника «Охотник».

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