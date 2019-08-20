Минобороны показало видео первого полета новейшего беспилотника «Альтиус-У»

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Альтиус-У», способного находиться в воздухе больше суток.

Видео опубликовано на YouTube. На нем показаны его полет и маневры на высоте, а также посадка.

«Альтиус-У» – это окончательный облик БЛА, создан в результате разработок и испытаний ряда прототипов.

Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов. Системы комплекса отработали штатно, отмечает Минобороны.

Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств и находиться в воздухе более суток.

Отмечается, что масса аппарата составляет около шести тонн. Его особенностью является применение спутникового канала управления, что делает радиус его применения практически неограниченным.

Напомним, впервые фото беспилотника показали в Сети в 2016 году.

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