Названы сроки поставок разведывательно-ударного БПЛА «Орион» в армию

Минобороны и группа компаний «Кронштадт» подписали контракт на поставку разведывательно-ударных беспилотников «Орион», первый комплекс поступит в 2019 году, сообщил директор «Кронштадта» Сергей Богатиков.

«У нас уже есть поставочный контракт, который мы должны выполнить в этом году. Речь идет о первом комплексе, который пойдет в вооруженные силы. В этом году мы должны завершить первый этап испытаний «Ориона», – пояснил Богатиков, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что масса «Ориона» составляет 1100 килограммов, аппарат способен нести полезную нагрузку до 250 килограммов. Максимальная продолжительность полета – не менее суток, высота – около восьми километров.

Работа по созданию БПЛА «Орион» проводится в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец» с 2011 года. Аппарат относится к средневысотным беспилотникам с большой продолжительностью полета.

Ранее сообщалось, что ГК «Кронштадт» занимается созданием мониторингового беспилотника «Орион-2», способного вести наблюдение за большими пространствами в оптическом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах.