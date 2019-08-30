Стало известно об интересе ОАЭ к российскому беспилотнику «Орион-Э»

ОАЭ обратились к России с просьбой испытать на своей территории беспилотный летательный аппарат «Орион-Э», рассказали в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

«Вопрос поставки «Орион-Э» в одну из стран региона Ближнего Востока и Северной Африки действительно прорабатывался. Однако в настоящее время о заключении контракта говорить преждевременно. Наряду с этим рассматривается возможность показа комплекса «Орион-Э» для ОАЭ, от которой поступило обращение на проведение демонстрационных испытаний на ее территории», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Максимальная целевая нагрузка «Орион-Э» составляет 200 кг, максимальная продолжительность полета – 24 часа. Радиус применения машины – до 300 километров.

О начале испытаний «Ориона» сообщалось в мае 2016 года. В марте 2017 года на спутниковые снимки ресурса Terraserver.com попал российский беспилотный летательный аппарат «Орион», ранее его изображение не публиковалось.

Напомним, в июле 2017 года беспилотник «Орион» решили сделать ударным.

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