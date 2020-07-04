«Армату» испытали в беспилотном режиме

В ходе испытаний перспективного российского танка Т-14 «Армата» отрабатывался беспилотный режим, сообщил источник в ОПК.

Источник РИА «Новости» сообщил, что «на этапе предварительных испытаний отрабатывался безэкипажный режим».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие препятствия стоят на пути создания сухопутных боевых роботов и можно ли превратить в такой аппарат перспективный российский танк.

«Уралвагонзавод» сообщал о разработке альтернативы беспилотной «Армате».