В УВЗ рассказали о разработке альтернативы беспилотной «Армате»

Корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ; входит в «Ростех») работает над созданием робототехнического комплекса на базе танка Т-72БЗ по заказу Минобороны, сообщил гендиректор организации Александр Потапов на полях выставки ADEX.

Потапов, отвечая на вопрос о том, было ли шасси Т-72Б3 выбрано из-за дороговизны «Арматы», сообщил, что решение принимается Минобороны, а УВЗ исполняет «технические задания, которые нам готовит заказчик», передает РБК.

Он подчеркнул, что в работе над «Арматой» предполагается «долгосрочный подход» – «это перспективная платформа», жизнь которой видят «на десятки лет вперед».

«Мы говорим о разработке, дальше – производство, а там уже и послепродажное обслуживание эксплуатации в войсках. На повестке – обеспечение жизненного цикла. Но если сегодня нужно решать конкретную задачу, то и исходить надо из наличия в первую очередь финансовых и, конечно, технических возможностей», – добавил глава УВЗ.

Потапов отметил, что, учитывая согласованность технического задания по проекту робототехнического комплекса на базе Т-72 с Минобороны, производитель «уже отчасти уверен» в перспективе «заказа вооруженными силами».

Однако пока сложно назвать сроки, когда будет готов первый образец робототехнического комплекса на базе Т-72Б3.

Ранее источник в Минобороны рассказал, что опытно-конструкторские работы по созданию тяжелого штурмового робототехнического комплекса на шасси танка Т-72Б3 получили название «Штурм». Информацию подтвердил источник, близкий к УВЗ.

Сообщалось, что уже создан макет комплекса с боевым оборудованием, который «позволяет продемонстрировать элементы движения».

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский объяснил, что задача комплекса в бою – быть передовым эшелоном боевого порядка, вскрывать оборону противника и расположение его огневых средств, по мере возможности уничтожая их или выдавая целеуказания.



При этом «утратить комплекс на базе Т-72 будет не так больно, как роботизированную «Армату», считает военный эксперт. Он отметил, что подобный комплекс был задуман еще 1980-е годы, но тогда технический уровень российских предприятий не позволял реализовать планы.

Источник в Министерстве обороны сообщил, что в числе основных требований к данному робототехническому комплексу – наличие сверхвысокой всеракурсной защиты, которая сохранит боеспособность после попадания до 15 гранат ручного противотанкового гранатомета (РПГ) и минного подрыва.

Также машина должна обладать возможностью маневрирования в ограниченном пространстве городской застройки, в том числе с беспрепятственным круговым вращением башни в узких проходах.

Кроме того, боевые роботы должны уметь в любое время суток быстро обнаруживать и уничтожать живую силу, в том числе на верхних этажах зданий в ракурсе 360 градусов.

Отдельное пожелание военных – это возможность вести огонь в программируемом режиме, в соответствии с введенной в бортовой компьютер боевой задачей по предварительно разведанным целям.

Предполагается, что в составе комплекса будут четыре боевых машины с различными вооружениями.

Так, машина №1 должна иметь массу до 50 тонн, 125-миллиметровую пушку Д-414 (с укороченным стволом 4000 мм) с автоматом заряжания на 22 выстрела, пулемет Калашникова танковый (ПКТМ) калибра 7,62 мм, бульдозерный отвал и комплект всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Машина №2 – блоки пусковых установок реактивных огнеметов РПО-2 «Шмель-М» и вспомогательный 7,62 мм пулемет ПКТМ, отвал и комплект всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Машина №3 должна быть с боевым модулем из двух 30-миллиметровых автоматических пушек 2А42 (боекомплект до 1000 выстрелов), 7,62 мм ПКТМ и РПО-2 «Шмель», отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Четвертая боевая машина – с НУРС 220 мм типа МО.1.01.04М (16 термобарических выстрелов с эффективной площадью поражения 25 тыс. кв. м), ПКТМ калибра 7,62 мм, отвалом и комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Кроме того, предлагается создать высокоподвижный пункт дистанционного управления, причем также на базе шасси Т-72Б3 и с комплектом всеракурсной защиты от ручных противотанковых средств кумулятивного действия.

Планируется, что каждый робот сможет управлять взводом боевых машин в радиусе 3 км. Максимальная скорость роботов при дистанционном управлении – 40 км/ч.

Также есть планы по созданию специального БТР-Т для группы охранения на базе Т-72Б3, которая будет обеспечивать размещение на борту десанта из восьми человек.

В 2015 году разработчики «Арматы» заявляли о намерении создать беспилотную версию боевой машины; проект назвали «Тачанка-Б».

В феврале 2018 года во время посещения УВЗ занимавший тогда должность замминистра обороны Юрий Борисов заявил журналистам, что «через некоторое время» общественность «увидит результаты наработок» по беспилотной «Армате».

Источник в Минобороны рассказал, что весной опытный образец был продемонстрирован главе ведомства Сергею Шойгу, однако о выводах, сделанных министром, не сообщается.

В июле Борисов уже в статусе вице-премьера заявил, что военные не стремятся массово закупать танки «Армата» из-за их дороговизны.

Напомним, в августе сообщалось о готовности «Уралвагонзавода» создать новый тяжелый танк на платформе «Армата» со 152-миллиметровой пушкой.