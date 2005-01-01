Получится ли сделать из «Арматы» настоящего боевого робота

Сообщения о планах создания беспилотного танка на базе новейшей «Арматы» совпали с публикацией материалов об испытаниях в Сирии куда более примитивных боевых роботов. И результаты эти, мягко говоря, не утешают. Какие препятствия стоят на пути создания сухопутных боевых роботов и можно ли превратить в такой аппарат перспективный российский танк?

На этой неделе вновь были озвучены планы создания российского беспилотного танка на базе «Арматы». Разрабатываемый танк-беспилотник получил название «Тачанка Б». В феврале гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов говорил о том, что не исключает создания беспилотной версии боевой платформы Т-14 «Армата».

Собственно, такие заявления из уст руководства УВЗ звучат давно. «Мы рассматриваем также варианты использования в перспективе «Арматы» как дистанционно управляемой машины, – говорил более двух лет назад в интервью «Эху Москвы» замдиректора УВЗ Вячеслав Халитов. – То есть это безэкипажная машина, внутри нет экипажа, есть оператор, который дистанционно управляет несколькими машинами на определенной дальности, к примеру, от трех до пяти километров».

«По большому счету, даже те машины, которые проезжали по Красной площади, можно сделать беспилотными, то есть роботами», – обещал еще в 2016 году тогдашний гендиректор УВЗ Олег Сиенко. Планы амбициозные, учитывая то, что безэкипажных танков пока нет на вооружении ни одной страны мира, в том числе у наших потенциальных противников во главе с США. Однако в реальности сроки «выхода в серию» и поставок в армию не сложных в исполнении беспилотных «Тачанок», а обычных пилотируемых танков Т-14 «Армата» постоянно сдвигаются.

Восемь лет назад, еще в бытность министром Анатолия Сердюкова, Минобороны заявило: серийное производство «Армат» начнется в 2015-м, а до 2020 года армия получит ни много ни мало 2300 этих перспективных машин.

В апреле 2016 года тогдашний замминистра обороны Юрий Борисов (ныне сменивший Дмитрия Рогозина на посту вице-премьера – куратора «оборонки») сообщил о подписании контракта с Уралвагонзаводом на поставку ста «Армат». Контракт, заметим, был подписан еще за два года до этого, о чем сообщил Халитов. Тогдашний гендиректор УВЗ Олег Сиенко обещал: «Армата» пойдет в серийное производство в 2017 году. А не позднее нынешнего года первую партию танков должны были передать в Вооруженные силы, о чем говорил тот же Халитов.

Сиенко ушел с поста гендиректора УВЗ в том же 2017 году, когда были анонсированы так и не состоявшиеся поставки. Срок передачи первой партии отодвинули до 2020-го. О двух тысячах машин, как можно заметить, речи уже не идет.

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У заказчика, то есть у военного ведомства, были замечания к уже имеющимся образцам, пояснил Юрий Борисов. Кроме того, вопреки прежним заверениям УВЗ о том, что «кризис не помешает», санкции, к сожалению, внесли помехи. Изначально предполагалось использование импортных агрегатов, однако пришлось проводить дополнительные мероприятия по импортозамещению.

Отметим, что одновременно с известием о проекте «Тачанка-Б» стало известно о претензиях Минобороны к машине, которую можно считать уменьшенным и упрощенным прототипом беспилотной «Арматы». Выявлен ряд серьезных недостатков по итогам применения в Сирии боевого многофункционального робота «Уран-9» производства компании «766 УПТК». Эксперты Минобороны обнаружили недостатки в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях робота. Специалисты, например, считают большим недостатком «Урана» неспособность вести стрельбу в движении. Робот оказался не способен вести разведку и определять цели на расстоянии более двух километров.

Доработки предстоят серьезные. Но и сама боевая беспилотная машина – сложная система, куда сложнее, чем высокотехнологичные гражданские аналоги (такие, как например, беспилотный автобус КамАЗа). Поэтому от производителей хотелось бы услышать реалистические, а не шапкозакидательские оценки сроков «выхода в свет» таких машин. И, возвращаясь к тому, что было сказано выше, возникает вопрос: не торопятся ли производители отчитаться о разработке беспилотного оружия будущего, в то время как многие «человеческие» проекты пока зависли или недоработаны?

«Собственно, сама идея беспилотного танка не нова – все эти наработки были еще накануне Второй мировой войны и у нас, и у англичан, и у американцев, и у немцев. И все это закончилось по большому счету ничем, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. – За последние 20 лет зарекомендовали себя беспилотные летательные аппараты, началась сильная мода на другую робототехнику: подводную, надводную. В том числе и эти, назовем их так, безэкипажные танки и так далее. Их, как известно, даже на парадах показывали».

Но, как полагает источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к Минобороны, «шуму много, а выхлоп, мягко говоря, не очень большой». «Наработки есть, но чтобы это стала не поделка, не игрушка, а реальная боевая машина – к сожалению, технологии еще не готовы, не готовы каналы управления», – подчеркивает источник. По оценке специалистов, на протяжении как минимум следующих 10–15 лет боевые сухопутные роботы не смогут применяться в общевойсковом бою.

«Их можно обмануть, «убить». К тем же выводам пришли американцы», – подчеркивает источник. Поэтому, делает вывод он, большинство танков в конфликтах ближайшего будущего будут экипажными.

Применение «обычных» танков в современных войнах – то, от чего не деться, указывает, в свою очередь, Руслан Пухов. Вопреки мнению теоретиков, танк не отжил свое – это показал и Ирак, и нынешние конфликты в Сирии и Йемене. «Другое дело, что требуются машины, «заточенные» под бои в городе и прикрытые от средств поражения, которые сейчас очень доступны – начиная от «Джавелинов», заканчивая дешевыми РПГ советской разработки, выпускаемыми в Болгарии и в Сербии», – указывает военный эксперт. «Я бы так переформулировал: очень часто люди спорят, «что лучше, твердое или теплое». Точно такой же и спор: что лучше, «Армата» экипажная или безэкипажная», – подчеркивает Пухов. Российская армия в любом случае нуждается в боевой платформе нового поколения.

Которую она до сих пор не получила, несмотря на многочисленные анонсы и обещания. «Не одна «Армата» по срокам «сдвигается и передвигается», – отмечает источник, близкий к Минобороны. – Точно так же и самолет пятого поколения «сдвигается и передвигается». Так, откладывается серийное производство истребителя 5-го поколения Су-57. Из-за проблем с разработкой зависло принятие на вооружение БМП нового поколения «Курганец-25».

«Проще найти, что не сдвигается и не передвигается, – отмечает источник. –

Это свойство большинства сложных высокотехнологичных программ. Сроки идут вправо, цена – вверх.

И это не беда Уралвагонзавода или другого производителя. Во всем мире, особенно с кораблями, изначально закладывается нереалистично низкая цена на оружие. Потому что, (если) изначально показать обществу, сколько стоит это корыто, его никто покупать не будет. Вполне возможно, точно так же с «Арматой» получалось». «Армата», безусловно, не «корыто», а техника, которую называют «даже слишком крутой» в сравнении с американским Abrams. Но хотелось бы уже увидеть эту технику не на картинке (пусть и телевизионной), а «в строю».