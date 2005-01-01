Получится ли сделать из «Арматы» настоящего боевого робота

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22 июня, пятница  |  Последнее обновление — 22:56  |  vz.ru
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Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Трампу предстоит большой разговор с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе первой встречи в Гамбурге 7 июля 2017 годаФото: Михаил Метцель/ТАСС
В разгар футбольного чемпионата мира произошло важнейшее политическое событие – объявлено о подготовке первой полноценной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Чтобы просто заикнуться о возможности этого саммита, президенту США пришлось выдержать колоссальную внутриполитическую борьбу. Где и когда пройдет эта встреча и почему Британия имеет для ее проведения собственные условия? Подробности...
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Во времена войны у СССР было слишком много табуированных врагов

«Голубая дивизия» франкистской Испании на оккупированных территориях СССРФото: Schröter/Wikipedia
Советских и российских школьников долгое время учили, что у СССР в эпоху Великой Отечественной войны был только один враг: немецко-фашистские оккупанты. К сожалению, это далеко не так. Фактически нам пришлось воевать почти со всей Европой. Кем были европейские легионеры, поднявшие оружие против нашей страны? Подробности...
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Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

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Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
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Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

Дмитрий Ольшанский, публицист
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          Получится ли сделать из «Арматы» настоящего боевого робота

          Оружию будущего – «Армате» – по-прежнему далеко до полноценной материализации   22 июня 2018, 21:40
          Фото: Armored Warfare: Проект Армата/
          Mail.Ru Group
          Текст: Михаил Мошкин

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          Сообщения о планах создания беспилотного танка на базе новейшей «Арматы» совпали с публикацией материалов об испытаниях в Сирии куда более примитивных боевых роботов. И результаты эти, мягко говоря, не утешают. Какие препятствия стоят на пути создания сухопутных боевых роботов и можно ли превратить в такой аппарат перспективный российский танк?

          На этой неделе вновь были озвучены планы создания российского беспилотного танка на базе «Арматы». Разрабатываемый танк-беспилотник получил название «Тачанка Б». В феврале гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов говорил о том, что не исключает создания беспилотной версии боевой платформы Т-14 «Армата».

          Собственно, такие заявления из уст руководства УВЗ звучат давно. «Мы рассматриваем также варианты использования в перспективе «Арматы» как дистанционно управляемой машины, – говорил более двух лет назад в интервью «Эху Москвы» замдиректора УВЗ Вячеслав Халитов. – То есть это безэкипажная машина, внутри нет экипажа, есть оператор, который дистанционно управляет несколькими машинами на определенной дальности, к примеру, от трех до пяти километров».

          «По большому счету, даже те машины, которые проезжали по Красной площади, можно сделать беспилотными, то есть роботами», – обещал еще в 2016 году тогдашний гендиректор УВЗ Олег Сиенко. Планы амбициозные, учитывая то, что безэкипажных танков пока нет на вооружении ни одной страны мира, в том числе у наших потенциальных противников во главе с США. Однако в реальности сроки «выхода в серию» и поставок в армию не сложных в исполнении беспилотных «Тачанок», а обычных пилотируемых танков Т-14 «Армата» постоянно сдвигаются.

          Восемь лет назад, еще в бытность министром Анатолия Сердюкова, Минобороны заявило: серийное производство «Армат» начнется в 2015-м, а до 2020 года армия получит ни много ни мало 2300 этих перспективных машин.

          В апреле 2016 года тогдашний замминистра обороны Юрий Борисов (ныне сменивший Дмитрия Рогозина на посту вице-премьера – куратора «оборонки») сообщил о подписании контракта с Уралвагонзаводом на поставку ста «Армат». Контракт, заметим, был подписан еще за два года до этого, о чем сообщил Халитов. Тогдашний гендиректор УВЗ Олег Сиенко обещал: «Армата» пойдет в серийное производство в 2017 году. А не позднее нынешнего года первую партию танков должны были передать в Вооруженные силы, о чем говорил тот же Халитов.

          Сиенко ушел с поста гендиректора УВЗ в том же 2017 году, когда были анонсированы так и не состоявшиеся поставки. Срок передачи первой партии отодвинули до 2020-го. О двух тысячах машин, как можно заметить, речи уже не идет.

          У заказчика, то есть у военного ведомства, были замечания к уже имеющимся образцам, пояснил Юрий Борисов. Кроме того, вопреки прежним заверениям УВЗ о том, что «кризис не помешает», санкции, к сожалению, внесли помехи. Изначально предполагалось использование импортных агрегатов, однако пришлось проводить дополнительные мероприятия по импортозамещению.

          Отметим, что одновременно с известием о проекте «Тачанка-Б» стало известно о претензиях Минобороны к машине, которую можно считать уменьшенным и упрощенным прототипом беспилотной «Арматы». Выявлен ряд серьезных недостатков по итогам применения в Сирии боевого многофункционального робота «Уран-9» производства компании «766 УПТК». Эксперты Минобороны обнаружили недостатки в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях робота. Специалисты, например, считают большим недостатком «Урана» неспособность вести стрельбу в движении. Робот оказался не способен вести разведку и определять цели на расстоянии более двух километров.

          Доработки предстоят серьезные. Но и сама боевая беспилотная машина – сложная система, куда сложнее, чем высокотехнологичные гражданские аналоги (такие, как например, беспилотный автобус КамАЗа). Поэтому от производителей хотелось бы услышать реалистические, а не шапкозакидательские оценки сроков «выхода в свет» таких машин. И, возвращаясь к тому, что было сказано выше, возникает вопрос: не торопятся ли производители отчитаться о разработке беспилотного оружия будущего, в то время как многие «человеческие» проекты пока зависли или недоработаны?

          «Собственно, сама идея беспилотного танка не нова – все эти наработки были еще накануне Второй мировой войны и у нас, и у англичан, и у американцев, и у немцев. И все это закончилось по большому счету ничем, – сказал газете ВЗГЛЯД директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. – За последние 20 лет зарекомендовали себя беспилотные летательные аппараты, началась сильная мода на другую робототехнику: подводную, надводную. В том числе и эти, назовем их так, безэкипажные танки и так далее. Их, как известно, даже на парадах показывали».

          Но, как полагает источник газеты ВЗГЛЯД, близкий к Минобороны, «шуму много, а выхлоп, мягко говоря, не очень большой». «Наработки есть, но чтобы это стала не поделка, не игрушка, а реальная боевая машина – к сожалению, технологии еще не готовы, не готовы каналы управления», – подчеркивает источник. По оценке специалистов, на протяжении как минимум следующих 10–15 лет боевые сухопутные роботы не смогут применяться в общевойсковом бою.

          «Их можно обмануть, «убить». К тем же выводам пришли американцы», – подчеркивает источник. Поэтому, делает вывод он, большинство танков в конфликтах ближайшего будущего будут экипажными.

          Применение «обычных» танков в современных войнах – то, от чего не деться, указывает, в свою очередь, Руслан Пухов. Вопреки мнению теоретиков, танк не отжил свое – это показал и Ирак, и нынешние конфликты в Сирии и Йемене. «Другое дело, что требуются машины, «заточенные» под бои в городе и прикрытые от средств поражения, которые сейчас очень доступны – начиная от «Джавелинов», заканчивая дешевыми РПГ советской разработки, выпускаемыми в Болгарии и в Сербии», – указывает военный эксперт. «Я бы так переформулировал: очень часто люди спорят, «что лучше, твердое или теплое». Точно такой же и спор: что лучше, «Армата» экипажная или безэкипажная», – подчеркивает Пухов. Российская армия в любом случае нуждается в боевой платформе нового поколения.

          Которую она до сих пор не получила, несмотря на многочисленные анонсы и обещания. «Не одна «Армата» по срокам «сдвигается и передвигается», – отмечает источник, близкий к Минобороны. – Точно так же и самолет пятого поколения «сдвигается и передвигается». Так, откладывается серийное производство истребителя 5-го поколения Су-57. Из-за проблем с разработкой зависло принятие на вооружение БМП нового поколения «Курганец-25». 

          «Проще найти, что не сдвигается и не передвигается, – отмечает источник. –

          Это свойство большинства сложных высокотехнологичных программ. Сроки идут вправо, цена – вверх.

          И это не беда Уралвагонзавода или другого производителя. Во всем мире, особенно с кораблями, изначально закладывается нереалистично низкая цена на оружие. Потому что, (если) изначально показать обществу, сколько стоит это корыто, его никто покупать не будет. Вполне возможно, точно так же с «Арматой» получалось». «Армата», безусловно, не «корыто», а техника, которую называют «даже слишком крутой» в сравнении с американским Abrams. Но хотелось бы уже увидеть эту технику не на картинке (пусть и телевизионной), а «в строю».


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