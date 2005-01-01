Российские роботы-танки назвали революционным оружием

Российские роботетехнические комплексы «Уран» на шаг впереди своих основных конкурентов, они могут изменить расстановку сил в конфликтах будущего, пишет The National Interest.

Автор статьи Юджин Чоу отмечает, что российские роботизированные танки уже проверены в бою: в Минобороны ранее сообщали, что комплексы «Уран-6» и «Уран-9» отлично зарекомендовали себя в Сирии, передает РИА «Новости».

Соединенные Штаты и Китай тоже занимаются разработкой роботов-танков, однако, в отличие от России, эти страны пока оценивают возможности их применения, пытаются устранить недостатки проектов.

В технологическом отношении эра беспилотных танков уже наступила, пишет эксперт. «Вопрос лишь в том, как армии мира будут ими распоряжаться», – отмечает он. По его словам, Россия опробовала такой вид вооружений раньше всех, и следующие шаги Москвы «могут иметь серьезные последствия для других стран».

Роботизированный комплекс «Уран-6» предназначен для разминирования местности, «Уран-9» – для разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя.

Ранее в Сети появилось видео всей техники, принимавшей участие в параде Победы в Москве. Отдельно Минобороны публиковало видео, на котором показаны возможности робота-сапера «Уран-6».