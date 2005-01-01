Минобороны показало на видео работу робота-сапера «Уран-6»

Минобороны опубликовало в соцсетях видео, на котором показаны возможности робота-сапера «Уран-6».

Ведомство разместило видеоролик в своей группе в Facebook.

Также Минобороны описало способности и характеристики робота.

«Уран-6» оборудован четырьмя видеокамерами, обеспечивающими круговой обзор. Данный роботизированный комплекс в состоянии обнаружить, идентифицировать и по команде уничтожить любой взрывоопасный предмет. Он может оснащаться пятью различными сменными инструментами: бойковым, катковым и фрезерным тралами, а также бульдозерным отвалом и механическим схватом», – говорится в сообщении Минобороны.

Одной из главных способностей робота является возможность производить разминирование со скоростью до трех километров в час, двигаясь по ровной местности.

Уникальность комплекса заключается в его способности разрушать обнаруженное на местности взрывное устройство или подводить его к подрыву, подчеркивают в ведомстве. Оператор управляет комплексом, находясь на расстоянии до 1 км, что обеспечивает полную безопасность личного состава.

«Уран-6» отлично зарекомендовал себя в ходе операции в Сирии, отмечают в ведомстве. Робота использовали при разминировании Пальмиры, Алеппо и Дейр-эз-Зор. «Уран-6» будет впервые представлен в парадной колонне вооружения и техники на Красной площади 9 Мая.

Ранее в Сети появилось видео работы беспилотной боевой машины «Уран-9» в различных погодных и географических условиях.