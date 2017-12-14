Опубликовано видео испытаний боевого робота «Уран-9»

В Сети появилось видео работы беспилотной боевой машины «Уран-9» в различных погодных и географических условиях.

В ролике, который опубликован на YouTube телеканала «Звезда», показана работа боевого беспилотника, который преодолевает препятствия, атакует заданные цели.

«Уран-9», который будет продемонстрирован на параде Победы 9 мая на Красной площади, - это многофункциональный комплекс разведки и огневой поддержки. Радиоуправляемый комплекс оснащен пулеметом ПКТМ, 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами «Шмель-М».

На этой же базе создан робот-сапер «Уран-6» и робот-пожарный «Уран-14». Боевая техника семейства уже была задействована в Сирии, в том числе при разминировании Пальмиры, передает РИА «Новости».