Опубликовано видео со всей техникой парада Победы

В сети появилось видео, в котором показана вся техника, принимающая участие в параде Победы 9 мая в Москве.

Видеоролик опубликовала «Российская газета». На кадрах можно увидеть 25 единиц наземной техники и 18 единиц авиационной техники.

В параде будут участвовать стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь», стратегический бомбардировщик Ту-95МС «Медведь», дальние ракетоносцы Ту-22М3, летающий танкер Ил-78, военно-транспортный Ил-76МД.

Над Красной площадью также пролетят сверхманевренные истребители Су-30СМ и Су-35, легкий фронтовой истребитель МиГ-29 в новейшей модификации СМТ, уникальный перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», истребители пятого поколения Су-57, фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-34, штурмовики Су-25.

Откроют воздушную часть парада вертолеты, среди которых появятся военно-транспортный Ми-26, новейшие Ми-28Н, Ка-52, а также Ми-24.

Впервые будут показаны боевые роботы семейства «Уран»: саперный «Уран-6», ударный «Уран-9», беспилотный самолет и вертолет семейства «Корсар», арктический снегоход «Беркут», боевые машины поддержки танков «Терминатор».

Также по Красной площади проедет бронетехника семейства «Армата», БМП «Курганец», перспективный БТР «Бумеранг», основной танк российской армии Т-72 в новейшей модификации Б3, танк Т-90А, бронетранспортеры БТР-82А с кондиционером и дистанционно управляемым боевым модулем, боевые машины пехоты последнего поколения БМП-3.

В параде примут участие броневики «Тигр» и «Тайфун», строевые САУ «Мста-С» и «Коалиция», зенитные комплексы «Бук-М2», «Панцирь» и арктический «Тор-М2ДТ», системы залпового огня «Смерч». Парад традиционно завершат мобильные пусковые комплексы со стратегическими ракетами «Ярс».

Ранее Минобороны раскрыло все детали парада Победы.