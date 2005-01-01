Минобороны раскритиковало боевой робот «Уран-9» по итогам применения в Сирии

Из доклада третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России стало известно, что по итогам применения боевого многофункционального робота «Уран-9» в Сирии был выявлен ряд серьезных недостатков.

Российские военные специалисты обнаружили недостатки в управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях робота, передает РИА «Новости».

В частности, при самостоятельном передвижении «Урана» выявлена низкая надежность его ходовой части – опорных и направляющих катков, а также пружин подвески.

Кроме того, робот показал нестабильную работу 30-миллиметровой автоматической пушки, несвоевременное срабатывание целей пуска, отказ тепловизионного канала оптико-прицельной станции.

Военные специалисты также считают большим недостатком «Урана» неспособность вести стрельбу в движении. Робот оказался не способен вести разведку и определять цели на расстоянии более двух километров. Помимо этого, у Минобороны есть претензии к прицелам, приборам наблюдения и экранам операторов.

Напомним, в мае в Сети появилось видео работы беспилотной боевой машины «Уран-9» в различных погодных и географических условиях.

Американские СМИ назвали российские роботы-танки революционным оружием, которые могут изменить расстановку сил в конфликтах будущего.