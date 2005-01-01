Появились сведения о проекте российского беспилотного танка на базе «Арматы»

Из доклада третьего центрального научно-исследовательского института Минобороны России стало известно о разработке аванпроекта безэкипажной роботизированной ударной платформы тяжелого класса на базе изделия Т-14 «Армата» для семейства бронетанковой техники нового поколения.

Беспилотный российский танк, разрабатываемый на базе новейшей боевой платформы Т-14 «Армата», получил название «Тачанка Б», передает РИА «Новости».

Напомним, в феврале гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов не исключил создания беспилотной версии «Арматы».

Ранее Минобороны анонсировало получение 100 танков на платформе «Армата» до 2020 года. Позднее в российском оборонно-промышленном комплексе назвали сроки начала массового производства танков «Армата».