Названы сроки старта серийного производства сотен танков «Армата»

Серийное производство нескольких сотен новейших танков Т-14 «Армата» начнется в 2020 году для нужд Центрального и Южного военных округов, сообщил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«В соответствии с госпрограммой вооружения на 2018–2027 годы массовое серийное производство танков на платформе «Армата» должно начаться в 2020 году, будут изготовлены сотни машин», – передает ТАСС слова источника.

Первыми новейшие танки получат 1-я гвардейская танковая и 20-я гвардейская общевойсковая армии Центрального военного округа, а также 8-я гвардейская общевойсковая армия Южного военного округа.

Напомним, в августе Минобороны анонсировало получение 100 танков на платформе «Армата» до 2020 года.

Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков сообщил, что контракты на поставку первых танков «Армата» в войска заключены.