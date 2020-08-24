Минобороны анонсировало заключение контрактов по беспилотникам и роботам

Минобороны к концу этого года планирует заключить с оборонно-промышленным комплексом крупные контракты по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и робототехнике, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«Если говорить вообще о том, что меня не просто удивило, а очень порадовало, это, пожалуй, то, что мы в этом году совершили такой прорыв в беспилотной авиации и робототехнике. Об этом много говорили и говорят. Но когда я понимаю, что к концу года будем подписывать большие контракты на поставку больших серий... У нас большое количество беспилотной авиации, около двух тысяч разных комплексов», – передает ТАСС ответ Шойгу на вопрос о самых впечатляющих новинках, представленных на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

При этом он отметил, что речь идет о системах следующего поколения, сделанных с использованием «совершенно новых технологий».

Министр также обратил внимание на впечатляющие результаты российской «оборонки» по части робототехники.

«Что касается роботов – когда я вижу и понимаю, что созданы роботы, которые фактически выполняют функцию бойца, только они менее уязвимы... Я смотрел на роботов, которые устанавливаются на тяжелую технику. Роботов, которые занимаются разминированием. Это уже не вещи, похожие на игрушки из «Детского мира», это то, что сегодня представляет серьезную угрозу и серьезное оружие», – сказал Шойгу.

Он отметил, что у этих роботов «фактически нейронные сети управления, элементы искусственного интеллекта». Министр также обратил внимание на продукцию, которую «оборонка» делает для гражданской жизни – в медицине, строительстве, инженерии, других сугубо мирных областях.

«Я не могу описать все 28 тысяч разных образцов, представленных на форуме. Из них даже если 10 процентов это самое современное, самое новое, то, что находится на стадии внедрения, все равно получается 2,8 тыс. Никакого времени не хватит, лучше ходить и смотреть», – отметил министр.

Шойгу отметил также, чо научные роты, созданные несколько лет назад в Вооруженных силах России, начали давать результаты.

«В этом году мы вышли на очень неплохой результат по молодым ученым, молодым конструкторам. Это касается наших научных рот. Это тот задел, который был сделан четыре-пять лет назад. Сегодня он начинает давать результат», – сказал он.

По словам министра, ставка на молодых людей, у которых есть талант к научной работе и изобретательству, при формировании научных рот, сейчас стала давать результат.

В частности, отметил Шойгу, молодые ученые «сделали свой двигатель, который работает на трех видах топлива, который может применяться в разных образцах техники».

«Это также оборудование по проведению анализа, фактически в постоянном режиме, оборудования самолетов, оптические системы прицеливания и многое другое», – добавил министр обороны России.

Ранее военный эксперт Игорь Коротченко назвал наиболее важные оружейные новинки российского ВПК на форуме «Армия-2020».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД