Минобороны анонсировало заключение контрактов по беспилотникам и роботам

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24 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 09:17  |  vz.ru
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Турецкие залежи газа в Черном море вызывают большие сомнения

Турция мечтает добывать собственный газ Zuma/ТАСС
Турция заявила об открытии в Черном море крупного месторождения газа, которое позволит стране стать независимой от импорта энергоресурсов. Они обходятся Анкаре в десятки миллиардов долларов ежегодно. Эрдоган назвал это событие историческим и объявил, что рассчитывает на такой же успех и в Средиземном море. Что в этом случае ждет российский газ? Подробности...
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США предлагают России вместо СНВ-3 принципиально новый договор

Договор СНВ-3 до сих пор помогал России и США контролировать ядерные арсеналы друг друга af.mil
Москва и Вашингтон могут договориться о контроле за стратегическими вооружениями. США, по сообщениям СМИ, теперь согласны продлить договор СНВ-3, сняв свое требование включить в него и Китай. Но взамен в обновленный документ Америка хочет добавить российский «гиперзвук» и в целом сделать СНВ-4 более «гибким». Что это означает? Подробности...
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Какими могут стать военные потери России в Белоруссии

Численность военного контингента РФ в Белоруссии оценивается в 800 человек, службу они несут на 43-м узле связи ВМФ России и на РЛС «Волга» mil.ru
В воскресенье в Минске запланированы очередные акции оппозиции. Ранее некоторые члены координационного совета Светланы Тихановской выступили за закрытие российских военных баз, расположенных на территории Белоруссии, и выход страны из ОДКБ. Сейчас в республике функционируют два военных объекта РФ, и оба имеют для Минобороны определенную ценность. Как повлияет их возможная утрата на обороноспособность России? Подробности...
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Белорусский социализм готовится к смерти

Долгие годы белорусская экономика балансировала между социалистической и рыночной моделью Наталия Федосенко/ТАСС
Александр Лукашенко пригрозил закрыть все бастующие предприятия Белоруссии, причем замки на заводские ворота предполагается вешать уже с понедельника. Другое дело, что белорусы к такому уже привыкли: местная разновидность социализма давно себя исчерпала и грозит ввергнуть страну в хронический кризис. Как спасти Белоруссию? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Белоруссия ставит точку в цветных революциях

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Цветные революции больше не являются универсальным способом борьбы с Россией на постсоветском пространстве. Протесты в Белоруссии показали, что эта политика себя изжила. Подробности...
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Жизнь ставит Лукашенко перед выбором

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Лукашенко так и не смог занять внятную позицию касательно отношений с Россией. Он хитрил, юлил и заигрывал. И последние события показывают, что он перехитрил сам себя. Подробности...
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Окружение Навального разыгрывало информационную вакханалию

Борис Теплых, врач НМХЦ им. Н.И.Пирогова
Семья выбрала тактику максимального привлечения внимания, для людей в политике это нормально, с нами семья была максимально корректна и внимательна. Однако, в то же время их окружение разыгрывало информационную вакханалию, не разделяя врачей и администраторов. Подробности...
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Белорусская оппозиция проигрывает

Русофобы заманивают Тихановскую

Демократия без денег не работает

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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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  • Спланированными и согласованными с Зеленским операциями

  • Операциями, спланированными при содействии западных спецслужб
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  • Они улучшатся

  • Они ухудшатся

  • Останутся прежними
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    Минобороны анонсировало заключение контрактов по беспилотникам и роботам

    24 августа 2020, 08:44

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны к концу этого года планирует заключить с оборонно-промышленным комплексом крупные контракты по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) и робототехнике, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

    «Если говорить вообще о том, что меня не просто удивило, а очень порадовало, это, пожалуй, то, что мы в этом году совершили такой прорыв в беспилотной авиации и робототехнике. Об этом много говорили и говорят. Но когда я понимаю, что к концу года будем подписывать большие контракты на поставку больших серий... У нас большое количество беспилотной авиации, около двух тысяч разных комплексов», – передает ТАСС ответ Шойгу на вопрос о самых впечатляющих новинках, представленных на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».

    При этом он отметил, что речь идет о системах следующего поколения, сделанных с использованием «совершенно новых технологий».
    Министр также обратил внимание на впечатляющие результаты российской «оборонки» по части робототехники.

    «Что касается роботов – когда я вижу и понимаю, что созданы роботы, которые фактически выполняют функцию бойца, только они менее уязвимы... Я смотрел на роботов, которые устанавливаются на тяжелую технику. Роботов, которые занимаются разминированием. Это уже не вещи, похожие на игрушки из «Детского мира», это то, что сегодня представляет серьезную угрозу и серьезное оружие», – сказал Шойгу.

    Он отметил, что у этих роботов «фактически нейронные сети управления, элементы искусственного интеллекта». Министр также обратил внимание на продукцию, которую «оборонка» делает для гражданской жизни – в медицине, строительстве, инженерии, других сугубо мирных областях.
    «Я не могу описать все 28 тысяч разных образцов, представленных на форуме. Из них даже если 10 процентов это самое современное, самое новое, то, что находится на стадии внедрения, все равно получается 2,8 тыс. Никакого времени не хватит, лучше ходить и смотреть», – отметил министр.

    Шойгу отметил также, чо научные роты, созданные несколько лет назад в Вооруженных силах России, начали давать результаты.

    «В этом году мы вышли на очень неплохой результат по молодым ученым, молодым конструкторам. Это касается наших научных рот. Это тот задел, который был сделан четыре-пять лет назад. Сегодня он начинает давать результат», – сказал он.

    По словам министра, ставка на молодых людей, у которых есть талант к научной работе и изобретательству, при формировании научных рот, сейчас стала давать результат.

    В частности, отметил Шойгу, молодые ученые «сделали свой двигатель, который работает на трех видах топлива, который может применяться в разных образцах техники».

    «Это также оборудование по проведению анализа, фактически в постоянном режиме, оборудования самолетов, оптические системы прицеливания и многое другое», – добавил министр обороны России.

    Ранее военный эксперт Игорь Коротченко назвал наиболее важные оружейные новинки российского ВПК на форуме «Армия-2020».

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