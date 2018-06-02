Компания Google решила прекратить сотрудничество с минобороны США

После 2019 года корпорация Google намерена прекратить сотрудничество с министерством обороны США в рамках программы Project Maven, по которой стороны работали над улучшением военных беспилотников с помощью искусственного интеллекта, сообщают американские СМИ.

Так, в пятницу глава Google Cloud Диана Грин сообщила сотрудникам, что компания будет работать с Пентагоном по Project Maven только до марта 2019 года, передает РИА «Новости».

После корпорация не намерена претендовать на получение нового контракта.

Отмечается, что официальный представитель Google пока не прокомментировал эту информацию.

По данным СМИ, стоимость контракта Google с минобороны США составляла от 9 до 15 млн долларов.

Ранее стало известно, что около десятка сотрудников Google ушли в отставку в знак протеста против участия компании в Project Maven.

До этого, в апреле, Пентагон объявил, что создает Центр искусственного интеллекта. Работу над ним ведет в том числе бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт, который возглавил совет по инновациям в области обороны.