Сотрудники Google начали увольняться из-за участия в проекте Пентагона

Около десятка сотрудников Google ушли в отставку в знак протеста против участия компании в проекте Пентагона Maven, который подразумевает развитие искусственного интеллекта в интересах военных.

Проект Maven предполагает использование искусственного интеллекта в боевых беспилотниках. Для сотрудников Google этот проект оказался источником беспокойства, в итоге в прошлом месяце более 3 тыс. работников компании подписали письмо генеральному директору компании Сундару Пичаи с просьбой выйти из этой программы, пишет Fox News.

Проект Maven предназначен для быстрого получения важных данных из огромного количества изображений, получаемых беспилотниками.

Сотрудники уволились из Google по этическим причинам – они против использования искусственного интеллекта в беспилотной войне. Кроме того, потенциально этот проект может подорвать доверие пользователей Google, пишет портал.

Тысячи сотрудников, которые подписали письмо Пичаи, заявили, что Google не должен участвовать в военных делах, и потребовали, чтобы компания не принимала участия в создании технологий ведения войны.

В апреле Пентагон объявил, что создает Центр искусственного интеллекта. Работу над ним ведет в том числе бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт, который возглавил совет по инновациям в области обороны.