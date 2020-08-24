В России занялись разработкой способной обнаружить рой низколетящих дронов РЛС

Субмиллиметровая станция, способная обнаружить рой низколетящих беспилотников, разрабатывается в России, сообщил гендиректор АО «РТИ» Павел Лаптаев в кулуарах форума «Армия-2020».

«В рамках инициативной работы разработана технологическая база миллиметрового и терагерцового диапазонов для решения задач по обнаружению роя низколетящих беспилотников с распознаванием при помощи нейронных сетей», – цитирует ТАСС Лаптева.

По его словам, освоение субмиллиметрового диапазона позволит обнаруживать и сопровождать малые цели, так как этот диапазон имеет повышенное пространственное разрешение по сравнению с сантиметровым диапазоном.

Малые беспилотники считаются серьезной угрозой, так как могут оставаться незамеченными для обычных радиолокационных средств, особенно при полете на небольшой высоте и низкой скорости. Так, с помощью подобных дронов, начиненных взрывчаткой, в ночь на 14 сентября 2019 года были атакованы два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. В результате после взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД