Американисты: Информация о новой угрозе национальной безопасности США не поможет Белому дому добиться выделения денег Украине

Tекст: Илья Абрамов

«Появление в США информации о возможном применении российского ядерного оружия против спутников напрямую связано со слушаниями в Конгрессе вокруг выделения денег Украине. Раньше администрация Байдена говорила о защите демократии и европейской безопасности. Однако эта риторика не сработала. Теперь изоляционистов в парламенте пугают рассказами о войне в космосе», – сказал американист Малек Дудаков.

«Я думаю, что такие заявления не сыграют значительной роли в ходе дебатов. Для многих законодателей гораздо большей угрозой национальной безопасности является миграционный кризис на южных границах США, нежели абстрактная российская «звезда смерти», – подчеркнул собеседник.

«Интриги вокруг новой угрозы нацбезопасности демонстрируют проблемы в системе государственного управления Соединенных Штатов. Сложилось ощущение, что сам Салливан был застигнут врасплох вопросами конгрессменов по этой теме, поэтому не смог сказать ничего конкретного», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

«В частности, о новой опасности заговорил республиканец Майк Тернер. Вполне вероятно, что оппоненты решили проверить работу Белого дома, «ловит ли там кто-то мышей». Ллойд Остин сейчас то находится на работе, то нет. Непонятно, в полной ли мере берет на себя его обязанности заместитель Кэтлин Хикс, и вообще способна ли она выполнять функции министра обороны», – отмечает эксперт.

«Также не исключаю, что таким образом решается вопрос с выделением денег для Украины. Но информация о новой угрозе не поможет достичь компромисса в Конгрессе. Более того, эта версия также демонстрирует проблемы с управлением в Белом доме», – акцентирует он.

«Вместо того чтобы пугать законодателей историями, которые напоминают рассказы об НЛО, Белый дом мог бы попытаться продавить «левых» в Демократической партии по вопросу миграции или разобраться с «правыми», находящимися в оппозиции. Однако администрация оказалась не в состоянии ни запугать, ни задобрить своих оппонентов», – резюмировал Дробницкий

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует провести брифинг для лидеров Конгресса, на котором расскажет о некой «угрозе национальной безопасности». При этом какой-либо конкретики чиновник не привел.

Кроме того, глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер сообщил, что оповестил членов парламента о серьезной угрозе безопасности для Вашингтона и призвал президента рассекретить всю информацию по этому вопросу.

Некая угроза национальной безопасности США, о которой заявил советник американского лидера Джейк Салливан, может быть связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ» по развертыванию ядерной противоспутниковой системы в космосе, утверждает CNN. При этом телеканал не приводит каких-либо доказательств.

ABC со ссылкой на источники также отмечает, что речь идет о возможном использовании ядерного оружия против спутников. Подчеркивается, что «это очень тревожный и деликатный вопрос». Телеканал сообщает, что несколько членов Конгресса назвали проблему серьезной, но при этом парламентарии не считают ее поводом для паники среди населения.

Газета New Tork Times со ссылкой на официальных лиц пишет, что заявления о новой угрозе могут быть сделаны с целью оказать влияние на законодателей, чтобы те утвердили запрос на дополнительное финансирование Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ очередной уловкой Белого дома. По словам представителя Кремля, таким образом действующая американская администрация пытается склонить конгрессменов к выделению денег Украине.

США злонамеренно занимаются сочинительством, приписывая России действия и намерения, их не устраивающие, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя слухи про то, что Россия якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе. В работе с Вашингтоном Москва всегда говорит о том, что не будет реагировать на голословные обвинения разного рада. Рябков подчеркнул, что если США выдвигают претензии, то должны предоставлять и доказательства. Россия будет отслеживать развитие ситуации, добавил он.