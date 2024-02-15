  • Новость часаВ Европе не захотели продлевать соглашение о транзите газа через Украину
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США пугают мир «российским ядерным спутником»
    Россия назвала арест Ан-124 в Торонто пиратством
    Путин счел возможным арест Карлсона в США
    Усс-младший рассказал о побеге из-под ареста в Италии
    Часть группировки ВСУ под Донецком оказалась в окружении
    ВСУ запустили не менее 14 снарядов РСЗО Vampire по Белгородской области
    В спецназе «Ахмат» сформированы три отряда из экс-бойцов ЧВК «Вагнер»
    Венгрия помешала ЕС одобрить новый пакет санкций против России
    Путин обвинил Бербок во враждебном отношении к Германии
    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Зачем планете БРИКС

    Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли Европа стать новой Украиной

    Для большой агрессии Европы против соседей нужно, чтобы там появилось очень много бедных и морально деградирующих людей. Примерно так, как это произошло с Украиной за 30 лет ее несостоявшейся государственности.

    7 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Донбасс – не «чистилище» для заблудших звёзд

    За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.

    22 комментария
    15 февраля 2024, 13:18 • Новости дня

    Эксперты: Вашингтон пугает «ядерным оружием» России в космосе для выделения денег Украине

    Американисты: Информация о новой угрозе национальной безопасности США не поможет Белому дому добиться выделения денег Украине

    Эксперты: Вашингтон пугает «ядерным оружием» России в космосе для выделения денег Украине
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Заявления Салливана о новой угрозе для Вашингтона, как и сообщения СМИ о «ядерном оружии» России в космосе, могут быть связаны с дебатами о выделении денег Украине. Но республиканцев больше пугает миграционный кризис, нежели российская «звезда смерти». Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Малек Дудаков и Дмитрий Дробницкий. Ранее в США заявили о новой угрозе национальной безопасности.

    «Появление в США информации о возможном применении российского ядерного оружия против спутников напрямую связано со слушаниями в Конгрессе вокруг выделения денег Украине. Раньше администрация Байдена говорила о защите демократии и европейской безопасности. Однако эта риторика не сработала. Теперь изоляционистов в парламенте пугают рассказами о войне в космосе», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Я думаю, что такие заявления не сыграют значительной роли в ходе дебатов. Для многих законодателей гораздо большей угрозой национальной безопасности является миграционный кризис на южных границах США, нежели абстрактная российская «звезда смерти», – подчеркнул собеседник.

    «Интриги вокруг новой угрозы нацбезопасности демонстрируют проблемы в системе государственного управления Соединенных Штатов. Сложилось ощущение, что сам Салливан был застигнут врасплох вопросами конгрессменов по этой теме, поэтому не смог сказать ничего конкретного», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

    «В частности, о новой опасности заговорил республиканец Майк Тернер. Вполне вероятно, что оппоненты решили проверить работу Белого дома, «ловит ли там кто-то мышей». Ллойд Остин сейчас то находится на работе, то нет. Непонятно, в полной ли мере берет на себя его обязанности заместитель Кэтлин Хикс, и вообще способна ли она выполнять функции министра обороны», – отмечает эксперт.

    «Также не исключаю, что таким образом решается вопрос с выделением денег для Украины. Но информация о новой угрозе не поможет достичь компромисса в Конгрессе. Более того, эта версия также демонстрирует проблемы с управлением в Белом доме», – акцентирует он.

    «Вместо того чтобы пугать законодателей историями, которые напоминают рассказы об НЛО, Белый дом мог бы попытаться продавить «левых» в Демократической партии по вопросу миграции или разобраться с «правыми», находящимися в оппозиции. Однако администрация оказалась не в состоянии ни запугать, ни задобрить своих оппонентов», – резюмировал Дробницкий

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан планирует провести брифинг для лидеров Конгресса, на котором расскажет о некой «угрозе национальной безопасности». При этом какой-либо конкретики чиновник не привел.

    Кроме того, глава комитета по разведке Палаты представителей Майк Тернер сообщил, что оповестил членов парламента о серьезной угрозе безопасности для Вашингтона и призвал президента рассекретить всю информацию по этому вопросу.

    Некая угроза национальной безопасности США, о которой заявил советник американского лидера Джейк Салливан, может быть связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ» по развертыванию ядерной противоспутниковой системы в космосе, утверждает CNN. При этом телеканал не приводит каких-либо доказательств.

    ABC со ссылкой на источники также отмечает, что речь идет о возможном использовании ядерного оружия против спутников. Подчеркивается, что «это очень тревожный и деликатный вопрос». Телеканал сообщает, что несколько членов Конгресса назвали проблему серьезной, но при этом парламентарии не считают ее поводом для паники среди населения.

    Газета New Tork Times со ссылкой на официальных лиц пишет, что заявления о новой угрозе могут быть сделаны с целью оказать влияние на законодателей, чтобы те утвердили запрос на дополнительное финансирование Украины.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации западных СМИ очередной уловкой Белого дома. По словам представителя Кремля, таким образом действующая американская администрация пытается склонить конгрессменов к выделению денег Украине.

    США злонамеренно занимаются сочинительством, приписывая России действия и намерения, их не устраивающие, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя слухи про то, что Россия якобы хочет разместить ядерное оружие в космосе. В работе с Вашингтоном Москва всегда говорит о том, что не будет реагировать на голословные обвинения разного рада. Рябков подчеркнул, что если США выдвигают претензии, то должны предоставлять и доказательства. Россия будет отслеживать развитие ситуации, добавил он.

    14 февраля 2024, 17:11 • Новости дня
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    Рогов: ВС России уничтожили «юбилейную» лодку ВСУ на Днепре
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ходе боев ликвидировали «юбилейную», сотую по счету украинскую лодку с боевиками на реке Днепр, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В последние сутки на линии боевого соприкосновения от Кинбурнской косы – Очакова до Днепровского водохранилища работали штурмовая и армейская авиация, артиллерия и беспилотники, написал глава региона в своем Telegram-канале.

    Также продолжались бои в поселке Крынки. Российские военные уничтожили 100-ю по счету лодку, на которой ВСУ переправлялись на левый берег Днепра.

    Общие потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Днепр» составили до 85 человек, вертолет Ми-24, два танка, семь боевых машин, 11 орудий и минометов, а также одну лодку. Сбиты и подавлены 26 дронов, нанесены удары по семи пунктам временной дислокации личного состава ВСУ.

    Во вторник Сальдо сообщал о фейке со стороны киевского режима об установленном в Крынках украинском флаге в попытках доказать «присутствие» морпехов на левом берегу Днепра.

    Коментарии (49)
    14 февраля 2024, 20:33 • Новости дня
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили на Мюнхенскую конференцию, потому что ему там грозит «смертельная опасность».

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов (внесен в России в список террористов и экстремистов) сообщил спикеру украинского парламента Руслану Стефанчуку, что после пересечения границы бывшему президенту «грозит смертельная опасность». Об этом сам Порошенко сообщил во время брифинга, пишет издание «Страна».

    Экс-президент сообщил, что из-за этой «опасности» его и не пустили на конференцию. Кроме того, Порошенко считает, что из-за таких запретов над Украиной «будет смеяться весь мир».

    Ранее Порошенко подал в суд иск против первого вице-спикера Верховной рады Александра Корниенко, а также пограничного отряда в связи с тем, что не смог выехать за границу.


    Коментарии (23)
    14 февраля 2024, 21:42 • Новости дня
    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России

    Зеленский приказал «ослепить» дроны ВС России
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский приказал «ослепить» разведывательные дроны ВС России Zala и «Орлан», сообщает издание «Страна».

    Как пишет издание, Зеленский во время совещания с правительством, военными и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что у Киева есть решение, которое позволит «ослепить» ВС России, передает «Российская газета».

    Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье Украину атаковали 45 дронов «Герань», что стало одним из самых массовых налетов за последнее время.

    Коментарии (18)
    14 февраля 2024, 17:03 • Новости дня
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    Писториус открыто заявил о вкладе немецких сборочных линий в исход конфликта на Украине
    @ REUTERS/Clodagh Kilcoyne

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны ФРГ Борис Писториус по прибытии на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву (формат «Рамштайн») заявил, что в текущем году Украине будет передано в существенно больше артиллерийских снарядов, чем годом ранее. По его словам, исход конфликта на Украине «будет решен в том числе на сборочных линиях».

    По его словам, ожидается, Германия в этом году поставит Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше, чем в 2023 году, динамика растет, что хорошо для Украины и ФРГ. Писториус сообщил, что в бюджете ФРГ в 2024 году заложено на производство боеприпасов 3,5 млрд евро, передает ТАСС.

    По его словам, исход конфликта на Украине «в конечном итоге будет решен в том числе на сборочных линиях».

    Ранее представитель Минобороны Германии заявил, что немецкая промышленность дошла до пределов возможного по производству и поставкам боеприпасов киевскому режиму.

    Коментарии (26)
    14 февраля 2024, 23:59 • Новости дня
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    Путин в шутку назвал Блинкена «нашим человеком»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский президент Владимир Путин указал на противоречия в позиции госсекретаря США Энтони Блинкена по истории Украины и России и пошутил, что Блинкен – «наш человек».

    Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, прокомментировал высказывания Блинкена о том, что «его родственники, его прадед бежал из России от еврейских погромов», передает ТАСС.

    Со ссылкой на архивы Путин пояснил, что прадед Блинкена «действительно уехал из Российской империи», «Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева», – сказал Путин.

    В связи с этим, как указал президент, «возникает вопрос» о том, считает ли Блинкен «Киев и прилегающие территории» исконно российскими. Если прадед Блинкена бежал от еврейских погромов из России – а в США из Киева тот уехал в 1904 году – получается, что «никакой Украины в 1904 году там не было».

    «Судя по всему, господин Блинкен наш человек. Только зря он делает такие публичные заявления. Это может привести к провалу», – сказал Путин.

    Напомним, Морис (Меер) Блинкен был писателем (писал на идише) и переехал из Киева в США, когда город еще был в составе Российской империи.

    Коментарии (15)
    14 февраля 2024, 23:30 • Новости дня
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    Путин заявил о сожалении, что Россия не начала активно действовать на Украине раньше
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Единственное, о чем можно сожалеть – о том, что Россия не перешла к активным действиям на украинском направлении раньше, так как пыталась урегулировать конфликт в Донбассе мирными средствами, заявил президент России Владимир Путин.

    В интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля, Путин указал, что Москва рассчитывала на реализацию Минских соглашений, хотя позднее «и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции» публично признали, что договоренности выполнять не собирались, а лишь «выигрывали время для того, чтобы дополнительно накачать оружием украинский режим», передает ТАСС.

    «Единственное, о чем мы можем сожалеть, это о том, что не начали наших активных действий раньше, полагая, что мы имеем дело с порядочными людьми», – приводит его слова РИА «Новости».

    Путин сказал, что «непосредственным триггером послужил полный отказ сегодняшних украинских властей от выполнения Минских соглашений», а также украинские «атаки с многочисленными человеческих жертвами». Глава государства отметил, что Москва восемь лет не признавала республики Донбасса. Он указал, что ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой о признании, «видя бесперспективность решения вопроса в рамках Минских соглашений», Россия признала и заключила договор с ДНР и ЛНР. «В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций исполнили свои обязательства», – сказал он.

    По его мнению, западные страны могли сорвать стамбульские договоренности между Москвой и Киевом из-за того, что рассчитывали на стратегическое поражение России на поле боя. Как подчеркнул Путин, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в Киеве «изложил позицию, что надо воевать с Россией «до последнего украинца».

    Также Путин обвинил лидеров западных стран в извращении и передергивании того, что он говорил о причинах начала СВО в интервью журналисту Такеру Карлсону: «Я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию. Где это в моем интервью? Есть же запись. Пусть покажут, где конкретно я об этом сказал».

    Как пояснил Путин, речь шла о том, что Россию «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на Восток». Путин указал, что было «пять расширений, полный обман». Он признал, что Москву «беспокоила и беспокоит возможность втягивания в НАТО Украины, поскольку это угрожает нашей безопасности».

    Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

    Коментарии (63)
    14 февраля 2024, 20:52 • Новости дня
    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC

    МИД Украины раскритиковал бренд MAC за помаду «Русский красный»

    Украинскому МИД не понравился «русский» цвет губной помады MAC
    @ maccosmetics.co.uk

    Tекст: Дарья Григоренко

    МИД Украины раскритиковал канадский бренд MAC Cosmetics за название губной помады Russian red, сообщили в пресс-службе украинского ведомства.

    Как отметила пресс-служба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), здесь дело совсем «не в красоте или в любви». В МИД Украины назвали этот цвет настоящим «цветом войны». Представители министерства также опубликовали хештег #StopRussianRed, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что речь идет о помаде красного цвета, которая годами пользуется популярностью у покупателей.

    Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал французский модный дом Louis Vuitton за рекламный ролик с флагом Франции и буквой V, в котором он усмотрел использование «российской» символики.

    Коментарии (10)
    15 февраля 2024, 01:28 • Новости дня
    В США заявили о планах России использовать ядерное оружие против спутников

    ABC связала заявления об угрозе нацбезопасности США с возможным применением Россией ядерного оружия против спутников

    В США заявили о планах России использовать ядерное оружие против спутников
    @ кадр из видео НТВ

    Tекст: Антон Антонов

    Сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников, заявили американские СМИ.

    Журналистка Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновника Пентагона заявила, что «угроза связана с космосом». Позднее ABC со ссылкой на источники заявила, что речь идет о возможном использовании ядерного оружия против спутников. Подчеркивается, что «это очень тревожный и деликатный вопрос», передает ТАСС.

    При этом New Tork Times со ссылкой на официальных лиц пишет, что заявления об угрозе могут быть сделаны с целью оказать влияние на законодателей, чтобы те утвердили запрос на дополнительное финансирование Украины.

    Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер сообщил, что оповестил членов Конгресса о серьезной угрозе нацбезопасности. Как утверждают СМИ, «угроза» может быть связана с Россией.

    В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность.

    Коментарии (37)
    15 февраля 2024, 07:39 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области Украины

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и в Киевской области Украины, в Хмельницкой области, а также в Днепре (Днепропетровске) и во Львове прозвучали взрывы, сообщили местные власти и украинские СМИ.

    По всей Украине объявлена воздушная тревога. В Киевской областной военной администрации заявили о работе ПВО. Очевидцы сообщают, что в Киеве прозвучало два мощных взрыва.

    Как минимум две серии взрывов произошло в Днепре. Взрывы прогремели и в подконтрольном Киеву городе Запорожье, передает ТАСС.

    Напомним, ночью взрывы прогремели в Харьковской области.

    Коментарии (10)
    14 февраля 2024, 23:46 • Новости дня
    Путин назвал Карлсона опасным человеком
    Путин назвал Карлсона опасным человеком
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Российского государства Владимир Путин заявил, что Такер Карлсон является «опасным человеком» – журналист на интервью с ним избрал тактику терпеливого слушателя. Путин счел теоретически возможным арест Карлсона в США.

    «Я думаю, что ваш Карлсон, когда я говорю «ваш», имею в виду, что он представитель журналистского цеха, опасный человек», – заявил Путин в интервью журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

    Президент предполагал, что Карлсон «будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые острые вопросы», давая возможность «так же остро отвечать». Это, по словам Путина, «придало бы определенную специфику всей беседе», передает ТАСС.

    «Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов», – сказал Путин. Президент признался, что «полного удовольствия от этого интервью не получил», журналист «шел жестко по своему плану и свой план исполнил».

    Он рад тому, что западные лидеры посмотрели его интервью. Путин заявил: «Если нам сегодня по каким-то причинам, связанным с ними, не удается вести прямой диалог, то мы должны быть благодарны господину Карлсону за то, что мы можем это делать через него как посредника».

    Оценивая вероятность того, что Карлсону в США может грозить арест, Путин напомнил, что «Ассанж сидит, и о нем никто уже почти не вспоминает, только близкие его люди об этом говорят, и все». Однако, как отметил российский лидер, Ассанжа все же обвиняли в обнародовании государственных секретов, а «Карлсону это трудно прилепить, потому что он вообще не касался никаких секретов». И все же, по мнению Путина, «теоретически все возможно в сегодняшней Америке».

    «С точки зрения самого Карлсона, это было бы печально, я ему не завидую, но это его выбор, он знал, на что он шел», – сказал Путин. Он заявил: «Но с точки зрения того, чтобы люди во всем мире поняли, что такое современная либерально-демократическая диктатура, которая ярко представлена в сегодняшнем правящем классе США, это было бы, наверное, неплохо. Они бы показали тогда свое истинное лицо».

    Напомним, в Кремле ранее отмечали, что эмоциональная реакция западных лидеров на интервью Путина – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера.

    Коментарии (6)
    15 февраля 2024, 04:28 • Новости дня
    Усс-младший рассказал о побеге из-под ареста в Италии

    Сын экс-губернатора Красноярского края Артем Усс опроверг причастность его семьи к оплате побега из-под ареста в Италии

    Усс-младший рассказал о побеге из-под ареста в Италии
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Сын бывшего красноярского губернатора Александра Усса Артем опроверг утверждения о том, что его побег из-под ареста в Италии оплатила семья.

    Усс передал через адвоката письменные ответы на вопросы о случившемся. Он рассказал, что побег для него самого был «внезапным», отметив, что он «бизнесмен, а не герой «бондианы». Усс отметил, что у него есть юридическое образование, так что он «видел единственную возможность защищать себя в суде и готовился к длительной и, возможно, многолетней борьбе», передает РБК.

    Кроме того, «оптимизм внушали явная политизированность преследования и слабая аргументация обвинения». Он подчеркнул, что до возможной экстрадиции в США оставались «долгие месяцы».

    «Вы сами представьте себе: во время новой холодной войны решиться на побег, находясь в самом центре Европы без авиасообщения с Россией в юрисдикции НАТО, наполненной американскими правоохранителями», – заявил он.

    Усс заявил: «Утром слышать учебные взлеты истребителей, подвергаться проверкам карабинеров иногда до восьми раз днем и ночью, которые, аналогично США, вправе открывать огонь на поражение. Это любого адекватного человека демотивирует».

    Он опроверг утверждения, что организацию побега оплатила его семья, но отказался комментировать «домыслы» об «истинных организаторах или участии государственных спецслужб», ведь «публично было сказано достаточно».

    Усс указал, что «считается оправданным» для США всюду задействовать «соответствующие методы в интересах своих граждан», об этом «гордо фильмы снимают». «Почему тогда Россия не вправе зеркально отвечать, если сочтет нужным?» – заявил он.

    Напомним, Артем Усс обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. Бизнесмена задержали в Италии в октябре 2022 года по запросу американской стороны, в марте 2023 года он сбежал из-под домашнего ареста.

    Коментарии (4)
    14 февраля 2024, 14:08 • Новости дня
    В Польше осудили реакцию мэра Львова на рассыпанное зерно

    Tекст: Ольга Иванова

    Вице-спикер польского Сейма, представитель Польской крестьянской партии Петр Згожельский назвал «бандеровским языком» реакцию мэра Львова Андрея Садового на высыпанное фермерами зерно из украинских грузовиков, сообщает украинское издание «Европейская правда».

    В эфире PolsatNews он посоветовал Садовому «выпивать стакан воды, прежде чем что-то говорить, потому что часто кажется, что господин мэр говорит на бандеровском языке», передает ТАСС.

    Згожельский добавил, что понимает фермеров, которые так поступили с украинским зерном, потому что они сделали это «от отчаяния».

    Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Чеслав Секерский извинился за то, что протестующие фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков.

    Напомним, один из организаторов протестов Рафал Меклер сообщил, что польские фермеры в ходе акции протеста в пункте пропуска Дорохуск высыпали зерно из украинских грузовиков.

    Садовой назвал польских фермеров, высыпавших 11 февраля зерно из украинских грузовиков возле КПП в населенном пункте Дорохуск на границе с Украиной, «пророссийскими провокаторами».

    «Давайте назовем вещи своими именами. На этой фотографии украинское зерно, которое из украинских грузовиков выбросили польские, а на самом деле пророссийские провокаторы. Псевдоблокада на границе продолжается», – написал мэр Львова в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Коментарии (7)
    15 февраля 2024, 03:41 • Новости дня
    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России

    Глава минфина США Йеллен заявила о «потенциальной выгоде» от нахождения «законного» способа конфискации активов России

    США подчеркнули «потенциальную выгоду» от конфискации активов России
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что все участники переговоров о возможной конфискации российских активов видят «потенциальную выгоду» от нахождения законного способа осуществить данный шаг.

    Йеллен пояснила, что способ должен быть законным «как с точки зрения международного, так и внутреннего законодательства стран». «Экономическую ценность этих активов» предлагается использовать «на постоянной основе» для поддержки Киева.

    Йеллен обсуждала эту тему с лидерами европейских стран, но убедить скептически настроенных собеседников ей не удалось, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Bloomberg сообщило, что в понедельник Йеллен в Вашингтоне провела переговоры с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард, до этого у нее состоялась беседа с канцлером Германии Олафом Шольцем. Йеллен подтвердила, что обсуждала использование российских активов. По ее словам, всем ясно, что «дальнейшая помощь Украине необходима».

    Напомним, Совет Евросоюза утвердил постановление, которое даст легальную базу для использования прибыли от замороженных активов России для Украины. СМИ сообщали, что в странах Евросоюза опасаются зеркальных мер России в случае конфискации ее активов для восстановления Украины.

    Коментарии (12)
    14 февраля 2024, 21:57 • Новости дня
    CNN: Угроза нацбезопасности США может быть связана с Россией
    CNN: Угроза нацбезопасности США может быть связана с Россией
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некая угроза национальной безопасности США, о которой ранее заявил советник американского лидера Джейк Салливан, может быть связана с Россией, утверждает телеканал CNN.

    Как сообщил CNN со ссылкой на информированные источники и американского чиновника, имя которого не называется, угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ», передает РИА «Новости».

    При этом телеканал не приводит каких-либо доказательств.

    Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о планах провести брифинг для лидеров Конгресса, на котором расскажет о некой «угрозе национальной безопасности».

    Коментарии (14)
    14 февраля 2024, 15:35 • Новости дня
    В Сети появились поддельные сообщения о планах Зеленского организовать покушение на Макрона
    В Сети появились поддельные сообщения о планах Зеленского организовать покушение на Макрона
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Украины Владимир Зеленский намеревался устроить покушение на французского лидера Эммануэля Макрона, утверждается в фрагменте, якобы записанной телепередачи канала France 24, который начал распространяться в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России). При этом на самом канале передачи с таким контентом не было.

    В видеоролике приводятся скриншоты переписки источника из окружения бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, в которой говорится, что ответственность за убийство планировалось возложить на Москву, а целью являлось привлечение внимания к конфликту на Украине и увеличение помощи, передают «Известия».

    Аналогичные скриншоты растиражировали Telegram-каналы. При этом запись эфира на сайте France 24 отсутствует, да и в эфире телеканала такого контента не было.

    Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон из соображений безопасности перенес свой визит в Киев, который должен был состояться 13-14 февраля.

    Коментарии (19)
    Главное
    Десантники взяли опорник ВСУ к западу от Артемовска
    Польша подняла самолеты из-за активности дальней авиации России
    Трамп счел слова Путина «комплиментом»
    В США рассказали о подарках Зеленского Байдену и его администрации
    Россия отказалась выдать Кишиневу молдавского оппозиционера Шора
    В Латвии началась конфискация автомобилей с российскими номерами
    Стало известно о конфликте бойца ММА из Чечни с дочерью главы Федерации бокса ДНР

    Россия нашла способы разнообразить торговлю с Китаем

    Главная задача России в мировой торговле – развитие партнерства с Китаем, заявил глава МИД Сергей Лавров. За 20 лет торговля двух стран выросла аж в 20 раз и в последние годы ставит рекорд за рекордом. Где искать новые точки роста торговых потоков? Что Россия может еще предложить Китаю, а что хотела бы получить от китайцев взамен? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России

    В МИД поддержали идею законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя в России. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая с докладом в Госдуме. В чем заключается суть этой инициативы, как ее реализация скажется на работе иностранных дипломатов в России и главное – почему этот вопрос оказался критически важным для национальной безопасности страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов

    В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности

    Перейти в раздел

    США пугают мир «российским ядерным спутником»

    «Серьезная угроза национальной безопасности» внезапно усмотрена американской разведкой в неких «ядерных спутниках», которые Россия якобы готовится вывести на орбиту. Почему разведслужбы США именно сейчас стали заявлять об этой угрозе, о каких именно аппаратах может идти речь – и как сами США испытывали ядерное оружие на орбите? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генпрокурор требует отставки Байдена

      Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит?

    • Нетаньяху взбесил Байдена

      Американские СМИ пишут о серьезном конфликте между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за операции в Газе и наступления ЦАХАЛ на город Рафах, которое чревато массовой гибелью гражданского населения. Что это значит?

    • Украина предложила России обмен костями

      Светское руководство Киево-Печерской лавры, назначенное украинскими властями, предложило эксгумировать тело премьер-министра Российской империи Петра Столыпина и передать его Москве «на обмен». Что Украина хочет взамен? И как относиться к таким идеям?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............