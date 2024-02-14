CNN: Угроза нацбезопасности США может быть связана с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщил CNN со ссылкой на информированные источники и американского чиновника, имя которого не называется, угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ», передает РИА «Новости».

При этом телеканал не приводит каких-либо доказательств.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о планах провести брифинг для лидеров Конгресса, на котором расскажет о некой «угрозе национальной безопасности».