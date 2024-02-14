За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.3 комментария
CNN: Угроза нацбезопасности США может быть связана с Россией
Некая угроза национальной безопасности США, о которой ранее заявил советник американского лидера Джейк Салливан, может быть связана с Россией, утверждает телеканал CNN.
Как сообщил CNN со ссылкой на информированные источники и американского чиновника, имя которого не называется, угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями РФ», передает РИА «Новости».
При этом телеканал не приводит каких-либо доказательств.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о планах провести брифинг для лидеров Конгресса, на котором расскажет о некой «угрозе национальной безопасности».