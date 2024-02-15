За многие годы образовался колоссальный разрыв между обществом и «элитой», которая вообще не понимает, что можно, а чего нельзя. Им и в голову не приходит, что теперь придется отвечать за слова и поступки, которые раньше сходили с рук. Потому что раньше были другие правила игры.13 комментариев
В США заявили о планах России использовать ядерное оружие против спутников
ABC связала заявления об угрозе нацбезопасности США с возможным применением Россией ядерного оружия против спутников
Сообщения о некой угрозе нацбезопасности США могут быть связаны с возможностью применения Россией ядерного оружия против спутников, пишут американские СМИ.
Журналистка Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на чиновника Пентагона заявила, что «угроза связана с космосом». Позднее ABC со ссылкой на источники заявила, что речь идет о возможном использовании ядерного оружия против спутников. Подчеркивается, что «это очень тревожный и деликатный вопрос», передает ТАСС.
При этом New Tork Times со ссылкой на официальных лиц пишет, что заявления об угрозе могут быть сделаны с целью оказать влияние на законодателей, чтобы те утвердили запрос на дополнительное финансирование Украины.
Напомним, глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер сообщил, что оповестил членов Конгресса о серьезной угрозе нацбезопасности. Как утверждают СМИ, «угроза» может быть связана с Россией.
В 2021 году министр обороны Сергей Шойгу подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность.