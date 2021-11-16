США выдумали космическую провокацию против России

Пентагон, Госдеп и НАСА обвинили Россию в «безрассудном и опасном» испытании противоспутникового оружия, которым был уничтожен старый советский спутник. Образовавшийся из-за этого космический мусор, по данным Вашингтона, угрожает безопасности МКС. Насколько реальна эта угроза и что стоит за претензиями американцев?

«Считаем лицемерными заявления представителей Госдепартамента и Пентагона, попытавшихся обвинить Российскую Федерацию в создании «рисков» для космонавтов Международной космической станции и призвавших «разработать универсальные нормы, которыми бы руководствовалось мировое сообщество при освоении космического пространства», – заявило во вторник Минобороны России.

При этом США в 2020-м создали Космическое командование и приняли стратегию по космосу, где одна из главных целей – создание комплексного военного преимущества в космосе. Пентагон активно разрабатывает и без оповещений испытывает на орбите новейшие ударно-боевые средства, включая космические беспилотные аппараты Х-37, напомнили в российском военном ведомстве.

Действия США оцениваются как угроза, подчеркнули в Москве, отметив, что на этом фоне Минобороны России осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности.

«В частности, вчера Минобороны России успешно провело испытание, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-Д», находившийся на орбите с 1982 года. США доподлинно известно, что образовавшиеся фрагменты по времени испытаний и по параметрам орбиты не представляли и не будут нести угрозы для орбитальных станций, космических аппаратов и космической деятельности. Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, Китаем и Индией», – подчеркнули в Минобороны. В МИД России обвинения США также сочли лицемерными.

Что касается самого аппарата «Целина-Д» – это советская, а позднее российская система радиотехнической разведки, принятая на вооружение еще в 1976 году. Система позволяет определять координаты радиоизлучающих объектов, устанавливать их назначение, тип, характеристики, а также режимы работы.

Напомним, накануне глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия якобы «безрассудно» провела испытания противоспутникового оружия, которые, по мнению Вашингтона, создали угрозу Международной космической станции (МКС). «В результате появилось более 1,5 тыс. обломков, находящихся под наблюдением, и сотни тысяч фрагментов более мелкого космического мусора, что угрожает теперь интересам всех стран», – полагают в Госдепе.

Позже руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон сказал, что учения якобы поставили под угрозу экипаж МКС, собственных космонавтов и китайской орбитальной станции. «Я, как и госсекретарь Блинкен, возмущен этим безответственным и дестабилизирующим поступком», – заявил Нельсон, назвав ситуацию «безрассудной и опасной».

Позже к Госдепу и НАСА присоединился Пентагон – космическое командование Вооруженных сил США утверждает, что Россия сбила старый советский спутник COSMOS 1408, что привело к появлению осколков на низкой околоземной орбите. Сам спутник, по данным НАСА, был выведен СССР на орбиту в 1982 году. Также в Пентагоне считают, что Россия «продолжает разработку систем противокосмического оружия, что подрывает стратегическую стабильность и представляет угрозу для всех стран».

Однако позиция Москвы в вопросах милитаризации космоса абсолютно иная.

Так, в октябре Россия в ходе ГА ООН призвала все страны «не создавать, не испытывать и не развертывать космическое оружие любых видов базирования для выполнения любых задач, в том числе для противоракетной обороны, в качестве противоспутниковых средств, для использования против целей на Земле или в воздухе, а также ликвидировать уже имеющиеся у государств такие системы».

Москва также предложила всем странам взять на себя обязательство не использовать космические объекты для поражения любых целей на Земле, в воздухе и космосе, «не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования и не изменять траекторию полета космических объектов других государств», «не испытывать и не использовать в военных, в том числе противоспутниковых, целях пилотируемые космические корабли».

А в апреле Россия предложила ввести международный запрет на размещение вооружений в космосе, использовать космос только «в созидательных целях, на благо всего человечества». В частности, Москва предложила начать переговоры для создания «международного юридически обязывающего инструмента, запрещающего размещение там любых видов вооружений, а также применение силы или угрозы силой». В качестве основы для данного инструмента предлагается «соответствующий российско-китайский проект договора, внесенный на Конференции по разоружению в Женеве в 2014 году».

При этом американцы обвиняют Россию в том, что ранее делали сами в области противоспутниковой обороны. Например, в 2008 году они сбили аварийный американский спутник-шпион USA-193 при помощи ракеты SM-3, пущенной с борта крейсера «Лейк Эйри» в Тихом океане. Цель была поражена на высоте 246 км. Кроме того, противоракеты SM-3 могут перехватить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) и баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ) не только на среднем, как говорят США, но и на начальном участке полета. Годом ранее аналогичную атаку своего старого метеорологического спутника «Фэнъюнь-1С» предпринял Китай. Спутник был сбит на куда большей высоте – порядка 800 км, а его обломки, превратившись в космический мусор, стали представлять опасность для других спутников.

«Понимаете, у нас в Минобороны не идиоты сидят, чтобы брать и сбивать ракетой спутник в сотне километров от МКС. Случись такое в дурном сне, сейчас бы все мировые СМИ трубили: «Станция получила серьезные повреждения, срочно сходит с орбиты...». Нет, у нас понимают, что испытания – испытаниями, а обеспечение безопасности прежде всего», – заявил военный эксперт Алексей Леонков. Собеседник озвучил свою версию случившегося.

«До вчерашних обвинений американцы где-то три месяца накачивали СМИ домыслами: мол, Москва и Пекин работают над космическим вооружением, чтобы милитаризировать космос и угрожать их спутникам. У США, кстати, самая большая группировка спутников. Вот и получается: американцы вывели в космос больше спутников, их нужно защищать. От кого? От русских и китайцев. А тут как из рукава они достают козырь под видом сообщений о том, что Россия испытывает противоспутниковое оружие. Да так испытывает, что МКС чуть не навернулась. Буйная фантазия растет до космических масштабов», – сыронизировал эксперт.

Эксперт напомнил американцам и о том, что они сами часто проводили испытания вооружений, о которых, во-первых, никому не сообщали заранее, а во-вторых, с последствиями для космоса. «Периодически мобильный комплекс THAAD сбивал баллистические ракеты. Не на уровне космоса, конечно, но на достаточно большой высоте, чтобы часть обломков от боеголовки падала на Землю, а часть улетала в космическое пространство. Поэтому я советую американцам здесь начинать с себя», – подытожил специалист.

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В то же время член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев указал, что на сегодняшний день не существует четких договоров, разрешающих испытывать оружие в космосе. При этом некоторые страны, среди которых есть США и Китай, продолжают это делать «втихую».

«Официально есть запрет на использование космоса в военных целях, но при этом сейчас объективно назрели потребности в создании эффективной системы противокосмической обороны (ПКО). Китай и США этим занимаются, и мы тоже вынуждены, чтобы обеспечить национальную безопасность», – сказал собеседник.

«По сути, создание ПКО – это отработка ударов ракетами с земли по космическим объектам, в том числе спутникам. Проблема в том, что если «правила игры» по запускам баллистических ракет уже отработаны, то разрешения на испытание вооружений в космосе просто нет. Конвенция ООН и Договор о космосе 1967 года запрещает выводить в космос любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения. Этот вопрос требует доработки, о которых неоднократно говорила Россия», – резюмировал Перенджиев.

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